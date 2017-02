De opvallende cijfers van Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum begint steeds belangrijker te worden voor zijn club Liverpool. De inmiddels 26-jarige middenvelder speelde dit seizoen 23 wedstrijden voor The Reds en heeft daarmee slechts twee keer geen minuten gemaakt. Ook in zijn laatste wedstrijd had hij met een assist een groot aandeel in de overwinning op Tottenham Hotspur. Toch lijkt er één aspect aan het spel van de middenvelder dat beter kan.

Wijnaldum kwam afgelopen zomer voor bijna dertig miljoen euro over van Newcastle United. De Nederlandse middenvelder maakte dat seizoen elf doelpunten voor de ploeg van Rafa Benitez, maar degradatie kon niet worden voorkomen. In dienst van Newcastle was de grootste kritiek op Wijnaldum dat hij te weinig bracht in uitwedstrijden. De fans verweten hem dat hij het alleen kon laten zien in eigen stadion, en dat hij niet bestand was tegen de druk van een uitwedstrijd.





Thuis Uit Doelpunten 11 0 Assists 2 3



Ook na zijn overstap naar Liverpool is er weinig veranderd aan het verschil in doelpunten en assists in thuis- en uitwedstrijden. Wijnaldum zal zich waarschijnlijk prettiger voelen in een stadion waar vrijwel iedereen hem positief steunt. Dit seizoen was hij tot dusver drie keer trefzeker voor de ploeg van Klopp. En jawel, al zijn doelpunten werden gemaakt op het heilige gras van Anfield.





Thuis Uit Doelpunten 3 0 Assists 3 1



Er lijkt een heus uitcomplex te bestaan bij de oud-speler van PSV en Feyenoord. Gigi Wijnaldum begint een grote meneer te worden in de Premier League, maar pas als hij ook het verschil gaat maken in uitwedstrijden kan hij echt een van de smaakmakers worden bij Liverpool.