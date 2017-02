Zes mogelijke opvolgers van SC Heerenveen-goalie Erwin Mulder

Kostas Lamprou (Willem II)

De voornaamste kandidaat lijkt Kostas Lamprou. Zijn naam is al gevallen in Friesland en het is geen geheim dat trainer Jurgen Streppel een fan is van de Griek. Bij Willem II werkte het duo twee seizoenen samen. Lamprou gaat bovendien zijn aflopende contract in Tilburg niet verlengen en is dus gratis op te pikken.

Warner Hahn / Brad Jones (Feyenoord)

Met de terugkeer van Kenneth Vermeer heeft Feyenoord drie volwaardige doelmannen onder contract. Dat is teveel. Het heeft er alle schijn van dat een van de drie vertrekt. Indien de Rotterdammers Vermeer verkopen, zal dat aan een buitenlandse club zijn. Mocht het aflopende contract van Brad Jones niet verlengd worden, dan is de Australiër transfervrij op te halen. Indien Vermeer én Jones in De Kuip blijven, dan zal Warner Hahn een deurtje verder mogen kijken, al dan niet op huurbasis.



Tim Krul (AZ, gehuurd van Newcastle United)

Zijn rentree op de velden is buitengewoon ongelukkig, maar dat Tim Krul kwaliteiten heeft, dat is duidelijk. In zijn huidige vorm lijkt een basisplaats bij Newcastle United geen optie. Wellicht willen The Magpies hem nog wel een jaar stallen in de Eredivisie.



Diederik Boer (Ajax)

Drie jaar lang heeft Diederik Boer zich prima geschikt in zijn rol als reservedoelman van Ajax. Komende zomer loopt zijn contract in Amsterdam af en het ligt voor de hand dat hij nog een paar jaar wil keepen op niveau. Boer is inmiddels 36 jaar en zou dus een flinke dosis ervaring kunnen toevoegen aan SC Heerenveen. Bij PEC Zwolle liet hij zien zich prima staande te kunnen houden in de Eredivisie.



Robbin Ruiter (FC Utrecht)

Vier jaar lang was Robbin Ruiter een betrouwbare sluitpost bij FC Utrecht. Met een aflopend contract stevende hij af op een mooie transfer, die hem in Utrecht ook zeker gegund wordt. Tot die akelige valpartij in november, tegen Feyenoord. Gebroken sleutelbeen. Hersenschudding. De clubs staan ineens niet meer te trappelen om Ruiter vast te leggen en dus moet de Amsterdammer maar kijken wat er op zijn pad komt. Eén of twee jaar bij SC Heerenveen laten zien wat je kan en dan alsnog een stap hogerop?



Maarten De Fockert (VVV-Venlo, gehuurd van SC Heerenveen)

Het ligt niet voor de hand, maar misschien heeft SC Heerenveen de toekomstige eerste doelman al in huis. Maarten De Fockert gold in de jeugd van Feyenoord als een talentvolle doelman en mocht zich de afgelopen jaren meerdere malen melden bij Jong Oranje. Zijn verhuurperiode bij VVV-Venlo verloopt niet vlekkeloos, want de Maaslander verloor in Limburg zijn basisplaats. Komende zomer keert hij terug bij SC Heerenveen en wellicht grijpt hij in de voorbereiding zijn kans.