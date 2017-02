AZ lijdt grootste Europese nederlaag in clubhistorie

AZ verbrak donderdagavond twee negatieve clubrecords. De ploeg verloor in de Europa League met maar liefst 7-1 van Olympique Lyon, de grootste Europese nederlaag in de clubhistorie. Ook de 11-2 score over twee wedstrijden is een clubrecord.

De vorige negatieve clubrecords van AZ dateren van augustus 2012. In de vierde voorronde van de Europa League verloor de ploeg van toenmalig trainer Gertjan Verbeek met ruime cijfers van Anzhi Makhachkala. In Rusland bleef het nog bij 1-0, maar de return in Alkmaar ging met 0-5 verloren.



Als klap op de vuurpijl evenaart AZ ook de grootste nederlaag van een Nederlandse club in Europees verband. Ook Barcelona - DOS 7-1 (1965), Go Ahead - Celtic 0-6 (1965) en AS Saint-Étienne - PSV 6-0 (1979) leverden verliespartijen met zes doelpunten verschil op.