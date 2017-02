Zo reageert de voetbalwereld op het ontslag van Ranieri

Leicester vecht dit seizoen tegen degradatie. "Ik had ook voor de makkelijke weg kunnen kiezen, ik heb een aantal aanbiedingen gehad van andere clubs. Ik wil iets opbouwen bij Leicester", gaf Ranieri onlangs aan in een persconferentie. Een aantal weken geleden kwam Leicester nog met een statement naar buiten dat de club voor de volle honderd procent achter de oefenmeester stond. Toch besloot de clubleiding gisteren om afscheid te nemen van de Italiaan. Er werd geschokt gereageerd door verschillende prominenten uit de voetbalwereld.



Gary Lineker presenteerde Match of the Day na het kampioenschap van zijn club nog in zijn onderbroek. De Engelsman was duidelijk over het ontslag.





After all that Claudio Ranieri has done for Leicester City, to sack him now is inexplicable, unforgivable and gut-wrenchingly sad. — Gary Lineker (@GaryLineker) 23 februari 2017



Tom Egbers vindt de keuze van Leicester uiterst 'disrespectful'.







Zelfs collega-manager José Mourinho had geen goed woord over voor de beslissing.





Een bericht gedeeld door Jose Mourinho (@josemourinho) op 23 Feb 2017 om 3:18 PST

Claudio Ranieri sacked! Unfortunate news I think! Wonder how I'd feel if I was a Leicester player right now????. Could I have done more ???????? — Ian Wright (@IanWright0) 23 februari 2017

REALLY!!! Are you sure @LCFC .... sacking the manager that won you the @premierleague title!! That's just shocking #Ranieri pic.twitter.com/oc0CLWfTE8 — Dion Dublin (@DionDublinsDube) 23 februari 2017

Ook voormalig Engeland-internationals Ian Wright en Dion Dublin reageren verbaasd over het ontslag van Claudio Ranieri.