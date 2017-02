'Real Madrid en Hazard akkoord over transfer'

Eden Hazard maakt komende zomer de overstap naar Real Madrid, zo meldt talkSPORT. De 26-jarige Belg stond eerder in de belangstelling van Paris Saint-Germain, maar lijkt nu te kiezen voor een avontuur in de Spaanse hoofdstad.

Hazard is na een minder seizoen weer helemaal opgeleefd. Met tien doelpunten in de Premier League is hij enorm belangrijk voor de ploeg van Antonio Conte.