Elf redenen waarom PSV van Feyenoord wint

Maar wint PSV, dan is de titelstrijd weer helemaal open. ELF redenen waarom dit PSV op zondag ook gaat lukken.



• PSV is in uitwedstrijden ongekend sterk. De Eindhovenaren zijn nu al 24 Eredivisiewedstrijden op rij buiten Eindhoven ongeslagen (negentien keer winst en vijf keer gelijk).

• Zondag kan PSV in De Kuip het absolute record van Ajax evenaren. Van september 1994 tot december 1995 bleven de Amsterdammers in 25 uitwedstrijden op rij ongeslagen (ook negentien keer winst en zes keer gelijk).



• PSV verliest maar zelden in de maanden januari en februari. De Eindhovenaren hebben nu de laatste 25 Eredivisieduels in die speciale periode niet meer verloren. De laatste nederlaag in januari of februari was tegen RKC Waalwijk; een 2-0 nederlaag op 2 februari 2014.



Denk jij ook dat PSV wint?





• PSV won ook al het laatste uitduel met Feyenoord in de Eredivisie (17 januari 2016, 0-2). Zondag kunnen de Eindhovenaren voor het eerst sinds 1981 twee uitduels op rij van de Rotterdammers winnen (toen zelfs drie keer op rij: 0-3, 0-1 en 2-4).

• PSV is er in geslaagd de problemen van vóór de winterstop op te lossen. Net als Ajax en Feyenoord won het de eerste zes wedstrijden van het nieuwe jaar, ook al ging dat soms een beetje moeizaam. De belangrijkste reden: in thuiswedstrijden wordt meer gescoord en DUS gewonnen.

• Een goed moment dus om aan een andere negatieve reeks een einde te maken: PSV deed het de afgelopen jaren heel slecht in 'Klassiekers' die in de tweede seizoenshelft worden gespeeld. De Eindhovenaren verloren liefst acht van de negen meest recente Klassiekers, die in de tweede seizoenshelft werden gespeeld (die enige zege was vorig jaar in De Kuip tegen Feyenoord).



• PSV heeft Marco van Ginkel. Net als vorig jaar drijft hij met zijn kracht, loopvermogen en diepgang PSV naar de titel. Van Ginkel was in iedere van zijn zes Eredivisieduels voor PSV dit seizoen direct betrokken bij een goal (vier keer zelf gescoord en twee keer een assist). Lukt het hem een zevende keer in De Kuip, dan is hij de eerste PSV-speler met een dergelijke reeks sinds Mark van Bommel in 2004.

• PSV won dit seizoen al eerder van Feyenoord. Dat was in de seizoenopening, de 21e editie van de Johan Cruijff Schaal in de ArenA op 31 juli. PSV won met 1-0 dankzij een treffer in de eerste helft van Davy Pröpper. Kort ervoor had aanvoerder Luuk de Jong een strafschop hard over het doel van Feyenoord geschoten.

• Door zeer overtuigend een strafschop te benutten tegen NEC afgelopen weekend, slaagde Marco van Ginkel er zaterdag in het 'penalty-probleem' voor PSV op te lossen. Althans zo lijkt het. Moet Van Ginkel in De Kuip van elf meter aanleggen, dan zullen de meeste van zijn medespelers op een goede afloop rekenen.

• Vorig jaar - vlak voor Feyenoord - PSV - stonden de kranten vol van het feit dat de volgende Feyenoord-treffer de honderdste thuisgoal tegen PSV zal worden voor de Rotterdammers. Het lukte destijds niet. Het zou mooi zijn om Feyenoord nog een jaartje te laten wachten.

• Gewoon: OMDAT PSV DE BESTE IS.



