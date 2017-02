Belgisch succes in Europa kent Nederlands tintje

Anderlecht stelde in de allerlaatste minuut een plek in de achtste finales veilig en had dit mede te danken aan een Nederlander. Bram Nuytinck fungeerde in de slotfase als een extra spits tegen Zenit Sint-Petersburg. Het bleek een gouden greep van Anderlecht-coach René Weiler. De oud-verdediger van NEC stond net vijf minuten in het veld en zorgde voor de assist op Isaac Kiese Thelin. Dankzij een eerdere 2-0 overwinning hadden de Belgen genoeg aan een 3-1 nederlaag in Rusland.







Albert Stuivenberg staat momenteel aan het roer bij Racing Genk. De in Rotterdam geboren oefenmeester is vrij onbekend in zijn geboorteland, maar wist zich gisteren met zijn ploeg te plaatsen voor de achtste finales. Na een 2-2 gelijkspel in Roemenië was Genk in eigen stadion met 1-0 te sterk voor Astra Giurgiu. Marco Bizot is normaal gesproken eerste doelman bij Genk, maar hij kampt momenteel met een blessure. Jean-Paul Boëtius mocht nog een minuutje invallen.







AA Gent zorgde voor een enorme stunt door het grote Tottenham Hotspur uit te schakelen. Helaas kwamen voor de Buffalo's geen spelers met een Nederlands paspoort in actie. William Troost-Ekong staat momenteel onder contract in Gent, maar speelde tot dusver slechts twee competitiewedstrijden.



België is met drie clubs vertegenwoordigd bij de laatste zestien in de Europa League, een enorm knappe prestatie van onze zuiderburen. In ons eigen land is na de blamage van AZ alle hoop gevestigd op Ajax. Toch zijn we ook een beetje trots op de Nederlanders die hun aandeel hebben in het succes van de Belgische succesploegen.