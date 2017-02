Ajax smacht naar David Neres: "Hij kan een aardig balletje trappen"

“ Je ziet dat zijn aannames altijd goed zijn”

De fijnproever van technisch voetbal werd in Amsterdam op zijn wenken bediend. Tijdens de wedstrijd, dankzij een panna akka-style van Hakim Ziyech. En in de rust tijdens een potje hooghouden, dankzij Appie Nouri uit Amsterdam-Geuzenveld en David Neres Campos, all the way from São Paulo.



De akka van Ziyech ging al tijdens de wedstrijd viral, in tegenstellig tot het potje hooghouden. Het was een even schitterend als hilarisch gevecht tussen twee vleesgeworden kolossen (Diederik Boer en Heiko Westermann) en twee balvirtuozen (Nouri en Neres). Mateo Cassierra en Frenkie de Jong fungeerden als toeschouwers. De balvirtuozen versloegen de vleesgeworden kolossen. Met speels gemak.



Goede aannames

Er was niet heel veel tijd voor nodig om te zien dat het qua techniek wel goed zit met David Neres. Ploeggenoot Lasse Schöne tegenover ELF Voetbal: "Ik heb hem nu twee trainingen meegemaakt, dus ik kan nog niet zoveel over hem zeggen. Maar ik zag wel meteen dat hij kwaliteiten heeft. Hij is snel, maakt graag acties. Dat soort voetballers hebben wij graag in de selectie. Ik ben benieuwd."





Joël Veltman, die net als Davinson Sánchez tegen een fatale gele kaart aanliep, sluit zich bij de woorden van Schöne aan. "Je ziet dat zijn aannames altijd goed zijn. Ja, hij kan een aardig balletje trappen. Ik verwacht dat we hem deze maand nog wel in actie zullen zien. Dat hoop ik voor ons, maar dat hoop ik vooral voor hem."



Como estas?

Veltman heeft een beetje met de Braziliaanse tiener te doen. "Nou ja, die jongen is negentien, komt uit een compleet andere wereld. Ga er maar aanstaan. Ik denk dat ik het moeilijk zou hebben gehad als je mij op mijn negentiende moederziel alleen naar Brazilië had gestuurd."



"Neem alleen al de taalbarrière. Van beide kanten hè? Ik bedoel, ik zit naast hem. Zowel in het stadion als op De Toekomst. Maar verder dan como estas kom ik niet. Laten we hopen dat het snel warmer gaat worden, dan heeft hij in ieder geval geen last van het weer."



Speeltijd

Neres smaakte gisteravond wel het genoegen om voor de eerste keer als Ajacied te mogen warmlopen. Tot een invalbeurt kwam het nog niet. Peter Bosz gaf daarover na afloop tekst en uitleg: "Ik zou hem speeltijd hebben gegeven als de stand het had toegelaten. Maar ik vond het bij een 1-0 stand een te groot risico. Simpelweg omdat hij nog niet weet wat wij van hem verwachten."





Gek genoeg weet de Ajax-trainer zelf ook nog niet precies wat hij van de man van 12 miljoen kan verwachten. Je zou toch denken dat Hans van der Zee wel een tot in de puntjes verzorgd scoutingsrapport heeft gedeponeerd in de trainerskamer. Bosz: "We spelen veel wedstrijden, waardoor we constant bezig zijn met uitlooptrainingen en voorbereidingen op de volgende wedstrijd."



"Het zijn nu allemaal momentopnames. Wat ik wél weet: David is klein, dat hebben we allemaal kunnen zien. Hij is linksbenig, vaardig en vast in zijn techniek. We zullen er vanzelf achter komen hoe goed hij werkelijk is."