'Frank de Boer in race voor opvolging Ranieri'

Bij de bookmakers in Engeland doet onze landgenoot het goed. Leicester City ontsloeg donderdagavond Claudio Ranieri, waardoor een vervanger moet worden aangetrokken. Roberto Mancini is bij zowel Sky Bet als William Hill de favoriet.



Mancini's laatste club was Internazionale, waar hij vorig jaar augustus moest vertrekken. Diens opvolger Frank de Boer werd drie maanden later al op straat gezet. De voormalige speler en trainer van Ajax heeft wel gezegd dat hij pas komende zomer aan een nieuw avontuur wil beginnen.



Ook de naam van Guus Hiddink gonst bij The Foxes. Nigel Pearson, oud-trainer van Leicester, gooit nog iets hogere ogen. De blauwhemden willen zo snel mogelijk een nieuwe manager aanstellen.