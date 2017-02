Ajax treft FC Kopenhagen in achtste finale Europa League

In 2006 werd Ajax uitgeschakeld door de withemden in de voorronde van de Champions League. In 2001 gebeurde hetzelfde in de UEFA Cup. Ajax gaat op 9 maart op bezoek in Kopenhagen. Een week later vindt de return in de Amsterdam ArenA plaats.



De volledige loting:

Celta de Vigo (Spa) - FK Krasnodar (Rus)

APOEL Nicosia (Cyp) - RSC Anderlecht (Bel)

Schalke 04 (Dui) - Borussia Mönchengladbach (Dui)

Olympique Lyon (Fra) - AS Roma (Ita)

FK Rostov (Rus) - Manchester United (Eng)

Olympiakos Piraeus (Gri) - Besiktas JK (Tur)

KAA Gent (Bel) - KRC Genk (Bel)

FC Kopenhagen (Den) - Ajax (Ned)