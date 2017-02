Clubportret: FC Kopenhagen, de tegenstander van Ajax

Het werd dan geen Manchester United , Olympique Lyon of AS Roma . Maar FC Kopenhagen is ook geen opponent waarmee Ajax blij zal zijn geweest bij de loting voor de achtste finale van de Europa League .

Ajax trof de Deense topclub al twee keer eerder. Beide keren betekende de dubbele ontmoeting met FC Kopenhagen direct het eindstation in het betreffende bekertoernooi. Bovendien blijken de withemden dit seizoen over een zeer hechte defensie te beschikken. In de vorige ronde tegen Ludogorets Razgrad incasseerde de ploeg slechts één tegentreffer.



In Bulgarije werd met 1-2 gewonnen. Een eigen doelpunt en een treffer van Youssef Toutouh zette de Denen al op het juiste spoor. Donderdag bleef het in het eigen Telia Parken 0-0. FC Kopenhagen is afkomstig uit de Champions League. Daar eindigde de club als derde in haar poule. Hekkensluiter Club Brugge werd zowel thuis als uit (4-0, 2-0) verslagen. Leicester City en FC Porto werden in eigen huis op een remise gehouden en uit werd er nipt met een doelpunt verschil verloren.



Eindstand Poule G:

1. Leicester City (Eng) 6-13 7-6 2. FC Porto (Por) 6-11 9-3 3. FC Kopenhagen (Den) 6-9 7-2 4. Club Brugge (Bel) 6-0 2-14



In de voorronde van het kampioenenbal was eerder succesvol afgerekend met Crusaders (3-0, 6-0), Astra Giurgiu (1-1, 3-0) en APOEL Nicosia (1-0, 1-1). In de competitie kan de ploeg de titel bijna niet meer ontlopen. De voorsprong na 22 wedstrijden op eerste achtervolger Bröndby IF bedraagt al elf (!) punten.







Bekende spelers genoeg. Nicolai Boilesen droeg tot afgelopen zomer het shirt van Ajax. Al heeft de Deense linkback geen basisplaats. De 25-jarige international speelde in competitieverband nog niet en kwam tegen Ludogorets over twee duels tot een invalbeurt van een minuut. Mathias Jörgensen, bijgenaamd Zanka, was op één na wel alle duels van de partij. De centrale verdediger speelde eerder voor PSV.



Kusk en Matic

Ook Kasper Kusk kan bekend in de oren klinken. De nu 25-jarige aanvallende middenvelder was anderhalf jaar actief voor FC Twente. Uros Matic speelde tot afgelopen zomer voor NAC Breda. Topscorer van de huidige ploeg is Andreas Cornelius. De 23-jarige aanvaller, nog kortstondig actief bij Cardiff City, scoorde zes keer in de SAS Superligen.



De Paraguayaan Federico Santander, Rasmus Falk Jensen, Youssef Toutouh en Kusk volgen met vijf doelpunten. Trainer van de ploeg is Ståle Solbakken. De 48-jarige Noor werd in augustus 2013 aangesteld na eerdere avonturen bij Wolverhampton Wanderers en 1.FC Köln. Ook van januari 2006 tot juni 2011 was hij al trainer van FC Kopenhagen.





FC Kopenhagen bestaat overigens pas sinds 1992. Toen werden de withemden opgericht als fusieclub tussen Kjøbenhavns Boldklub (KB), een club die was opgericht in 1876 en daarmee een van de oudste clubs op het Europese vasteland, en Boldklubben 1903. Tot nu toe werd de club liefst elf keer kampioen, won het zeven keer de beker en drie keer de Deense Super Cup.



Op 9 maart ontvangt FC Kopenhagen in haar eigen stadion Ajax. Een week later volgt de return in de Amsterdam ArenA.