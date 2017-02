Van Bronckhorst acht 'PSV-thuis' niet beslissend voor titelrace

Feyenoord krijgt zondagmiddag PSV op bezoek in de Kuip. De Rotterdammers kunnen bij winst op de Eindhovenaren een goede stap richting te titel zetten. Volgens Giovanni van Bronckhorst, trainer van Feyenoord, is de wedstrijd tegen PSV niet beslissend.

"Ik denk niet dat we definitief afstand kunnen nemen van PSV als we deze wedstrijd winnen", zegt Van Bronckhorst op de persconferentie. "Er zijn na deze wedstrijd nog tien wedstrijden. Wel kunnen we heel goede zaken doen als we weten te winnen. Het is belangrijk dat we de wedstrijd goed lezen. Daar zijn we op voorbereid."

"Het PSV van nu is completer dan het PSV van voor de winterstop. Ze hebben alles gewonnen en zijn stabieler. De wedstrijden die niet makkelijk verlopen, weten zij nu ook te winnen. De inbreng van Marco van Ginkel geeft meer dimensie aan het elftal, dat zie je wel terug.

Kramer

De trainer kan zondag weer beschikken over Michiel Kramer. De spits maakte vorige week geen deel uit van de selectie nadat hij tijdelijk uit de selectie was gezet. Deze week kreeg hij tijdens een training een bal op zijn oog. "Daardoor kwam er bloed in zijn oogkans. Er was even paniek, natuurlijk. In het verleden hebben we zoiets al eens meegemaakt met Joris Mathijsen. We weten ook hoe het nu is met Gervane Kastaneer van ADO Den Haag."

"We hebben Michiel direct naar het ziekenhuis gestuurd. Hij heeft twee dagen rust moeten houden om te zien hoe het zich zou ontwikkelen. Vandaag kreeg hij in het ziekenhuis groen licht om zondag te kunnen spelen. Ik ben blij voor Michiel dat hij niets mankeert, maar natuurlijk ook dat hij zondag inzetbaar is." De wedstrijd tussen Feyenoord en PSV begint zondag om 14.30 uur.