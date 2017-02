Ajax heeft nog flinke appel te schillen met Kopenhagen

Dat de reeks van Ajax tegen de Deense landskampioen niet groter is, mag geen verbazing worden genoemd. FC Kopenhagen bestaat pas sinds 1992. Toen werden de withemden opgericht als fusieclub tussen Kjøbenhavns Boldklub (KB), een club die was opgericht in 1876 en daarmee een van de oudste clubs op het Europese vasteland, en Boldklubben 1903.



Dat gebeurde niet bepaald succesloos. Tot nu toe werd FC Kopenhagen liefst elf keer kampioen, won het zeven keer de beker en drie keer de Deense Super Cup. De laatste zestien in een Europees bekertoernooi werden slechts één keer eerder bereikt. Dat gebeurde in het voorjaar van 2011, toen Chelsea in de Champions League (0-2, 0-0) te sterk was.



Ajax trof FC Kopenhagen zoals vermeld vier keer eerder. Een terugblik:



1. FC Kopenhagen - Ajax 0-0

19 oktober 2001, UEFA Cup, tweede ronde

Scheidsrechter: Ceferin, toeschouwers: 20.060. Gele kaarten: Rytter (FC Kopenhagen), Trabelsi, Van der Vaart, Wamberto (Ajax).

Ajax: Grim; Trabelsi, Chivu, Bergdölmo, De Cler; Yakubu, Van der Vaart, O'Brien; Van der Meijde (81. Ikedia), Ibrahimovic (75. Machlas) en Wamberto.







2. Ajax - FC Kopenhagen 0-1

2 november 2001, UEFA Cup, tweede ronde, return

83. Jensen 0-1. Scheidsrechter: Granat, toeschouwers: 36.945. Gele kaarten: Wamberto, Machlas, Bergdölmo (Ajax), Lönstrup, Poulsen (FC Kopenhagen).

Ajax: Grim; Heitinga (86. Ikedia), Chivu, Bergdölmo, De Cler (85. Mido); Galásek, O'Brien, Van der Meijde; Machlas, Ibrahimovic (46. Maxwell) en Wamberto.



Ajax ging roemloos ten onder in de eigen Arena. De ploeg van coach Co Adriaanse speelde een zeer bedroevende wedstrijd tegen de stugge Denen. De afwezige Rafael van der Vaart werd node gemist. In het eerste duel (0-0) was hij tegen zijn derde gele kaart aangelopen. Zonder de topscorer slaagden de Amsterdammers er niet in ook maar één aanval uit te spelen, laat staan te scoren.





De enige ploeg die gevaarlijk was, was de regerend Deense kampioen. Al in de eerste minuut verscheen Sibusiso Zuma alleen voor doelman Fred Grim. De Zuid-Afrikaan faalde en schoot op Grim. De beslissing viel in de 83ste minuut. Niclas Jensen knalde een vrije trap op de rand van het strafschopgebied hard en prachtig achter de kansloze Grim.



In de minuten die volgden kreeg Ajax nog één grote kans, maar de misser van Nikos Machlas bleek illustratief voor de Amsterdamse onmacht. Alleen voor doelman Kihlstedt schoot de Griek vanaf twee meter recht op de keeper. FC Kopenhagen werd vervolgens in de derde ronde uitgeschakeld door Borussia Dortmund.



3. FC Kopenhagen - Ajax 1-2

9 augustus 2006, Champions League, voorronde

38. Huntelaar 0-1, 45. Hangeland 1-1, 84. Huntelaar 1-2. Scheidsrechter: Mejuto Gonzalez, toeschouwers: 40.014. Gele kaarten: Allbäck, Hutchinson, Jacobsen (Kopenhagen), Huntelaar, Perez, Heitinga, Emanuelson (Ajax).

Ajax: Stekelenburg; Heitinga, Stam, Vermaelen, Emanuelson; Gabri, Maduro, Sneijder; Rosales (77. Rosenberg), Huntelaar en Perez (68. Babel).







4. Ajax - FC Kopenhagen 0-2

23 augustus 2006, Champions League, voorronde, return

59. Silberbauer 0-1, 77. Vermaelen (eigen doelpunt) 0-2. Scheidsrechter: Fandel, toeschouwers: 35.617. Gele kaarten: Stam, Sneijder (Ajax), Allbäck, Silberbauer (Kopenhagen).

Ajax: Stekelenburg; Heitinga, Stam, Vermaelen, Emanuelson; Gabri (79. Perez), Maduro (59. Vertonghen), Sneijder; Rosales (85. Rosenberg), Huntelaar en Babel.



Na de 2-1 zege in Kopenhagen zou Ajax zich met een 1-0 nederlaag nog hebben verzekerd van plaatsing voor de Champions League. Ajax verprutste echter een flink aantal kansen. Urby Emanuelson, een week eerder nog debuterend in Oranje, had aan beide doelpunten schuld. De Denen kregen nauwelijks kansen, maar zij kopieerden de efficiency die Klaas-Jan Huntelaar met twee treffers in het eerste duel demonstreerde. Net als in het Parken Stadion was Kopenhagen slechts gevaarlijk met hoge ballen voor het doel.





Ryan Babel schoot op de paal, Huntelaar trapte op de lat en Tobias Linderoth werkte een inzet van Jaap Stam van de doellijn. In de eerste helft hielp de slecht koppende Gabri ook verschillende kansen om zeep. Balverlies van Hedwiges Maduro leidde na rust het eerste tegendoelpunt in. Stam beging een overtreding en uit de vrije trap die volgde kon Michael Silberbauer geheel vrij inschieten.



Emanuelson, die bij de 0-1 stond te slapen, stond ook aan de basis van de tweede tegentreffer. Bij een mislukte schijnbeweging verloor hij de bal aan William Kvist die op goed geluk voorgaf. Thomas Vermaelen trapte de bal in eigen doel. Daarna speelde Ajax nog meer tegen zichzelf. Gabri had last van zijn bovenbeen en vroeg om een wissel. Maduro werd vervangen door de negentienjarige Jan Vertonghen. Rechtsbuiten Mauro Rosales was uitgeput en had een pijnlijke knie. Hij ging naar de kant. Trainer Henk ten Cate had in de slotfase niet meer de mogelijkheid met vier spitsen alles of niets te spelen.





Ajax gaat op 9 maart eerst op bezoek bij FC Kopenhagen in de achtste finale van de Europa League. Een week later volgt de return in de Amsterdam ArenA.