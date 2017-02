Video: Bizar! Vietnamese ploeg weigert verder te spelen na strafschop

Het moment speelde zich af in het duel tussen Ho Chi Minh FC en Long An FC. De stand in de miljoenenstad was na negentig minuten 2-2. Op dat moment kreeg de thuisclub uit het niets een penalty toegewezen. Alle spelers van de gasten waren over de rooie.



Dat niet alleen. De keeper ging met de rug naar de penaltynemer toestaan, toen die zijn inzet trapte. Het werd in de extra twee minuten speeltijd zelfs nog 5-2. Twee keer mocht een speler van de tegenstander zomaar doorlopen en binnentikken... een bizar tafereel.