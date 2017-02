'Manchester City en Real Madrid willen Mbappé'

Kylian Mbappé was dinsdag een van de sterren in het team van AS Monaco. Ook al gingen de rood-witten met 5-3 onderuit bij Manchester City.

Diverse spelers speelden zich in de kijker van de grootste topclubs in het Europese clubvoetbal. Zo blies Manchester City haar interesse in de 18-jarige jeugdinternational nieuw leven in. Dat meldt Manchester Evening News. Ook Real Madrid heeft Mbappé volgens Marca als doelwit op het oog.



De Koninklijke zou een dubbelslag willen slaan. Bernardo Silva zou mee moeten komen met het grote Franse talent. Ze zouden dan de plek in de selectie moeten innemen van onder meer Isco. De middenvelder staat immers weer in de interesse van Manchester City.