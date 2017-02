Mevrouw Pieters showt roze bikini

Het Bosnische lingeriemodel is lekker druk met haar baan, leven in Engeland en haar social media. Zo postte ze afgelopen week een leuke foto vanaf het strand. We zijn jaloers.



Stoke City ligt al uit de FA Cup, waardoor de club van Pieters geen verplichtingen had. Een weekendje Dubai was zo geboekt. Zo te zien was het weer heerlijk.





Almost time to go home.. Working on my first vlog that will be online next week! #vlog1 Een bericht gedeeld door Nermina (New Profile) (@nerminapietersmekic) op 22 Feb 2017 om 2:59 PST