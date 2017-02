Cocu zou het liefst elke week tegen Feyenoord spelen

Voor PSV wordt het bezoek van zondag aan Feyenoord in alle opzichten 'de wedstrijd van het jaar'. Bij verlies haakt de Eindhovense club definitief af in de strijd om de titel. Winst zou de ploeg van trainer Phillip Cocu weer helemaal terugbrengen in de race.

“ Net als PSV is Feyenoord gebaat bij winst”

"Als we winnen is er nog wat mogelijk, ondanks dat we het niet in eigen hand hebben", vertelde Cocu dan ook op de persconferentie vrijdagmiddag. "Als we verliezen wordt het een heel lastig verhaal, gezien de achterstand van elf punten (bij verlies, red.) en het solide ogende Feyenoord."



Tijdens het praatje sprak Cocu ook zijn ergernis uit over de uitspraken van directeur Gijs de Jong van de KNVB. De hoofdbestuurder meldde deze week op de website van de voetbalbond dat hij hoopt dat Feyenoord van PSV wint, omdat hij de Rotterdamse club een titel gunt. Hij heeft echter wel een PSV-hart, zo gaf De Jong aan.



"Hij heeft een column geschreven, dus dat betekent dat hij er ook nog over na heeft gedacht. Ik vind de uitspraken zorgwekkend en zou in deze situatie niet over Feyenoord, Ajax of PSV spreken", zo gaf de trainer aan. "Daarmee denk ik dat ik duidelijk heb aangegeven hoe ik erover denk."





Cocu: 'Wij moeten zorgen dat we in de race blijven. Lukt het niet om de achterstand te verkleinen, dan wordt het steeds moeilijker.' — PSV (@PSV) 24 februari 2017







Cocu vervolgde zijn verhaal door te melden dat hij een gretig Feyenoord verwacht. "Net als PSV is Feyenoord gebaat bij winst. Kijk alleen maar naar de achterstand van Ajax, die kleiner is dan onze achterstand." Ook sprak hij over de sfeer die rond de wedstrijd zal hangen. "De druk en ambiance van deze topper moeten het beste in onszelf naar boven halen."



"Dit zijn de mooiste wedstrijden van het jaar. Wedstrijden die je het liefst iedere week zou willen spelen." De spelersgroep zit volgens Cocu lekker in haar vel. "Het vertrouwen in het team is groot. Het geloof op een goed resultaat aanwezig. Dat zijn belangrijke factoren."





Cocu over Van Ginkel: 'Hij is een belangrijke schakel in ons team en bij veel doelpunten betrokken. Hij laat zien wat zijn waarde is.' — PSV (@PSV) 24 februari 2017







Jürgen Locadia is door trainer Phillip Cocu voor het eerst sinds een halfjaar opgenomen in de selectie van PSV. De aanvaller maakte maandag na maandenlange afwezigheid zijn rentree bij Jong PSV. Locadia, die een uur meedeed tegen NAC Breda, kreeg na dat duel geen terugslag en is fit voor de ontmoeting met Feyenoord.



Alleen Ramon Pascal Lundqvist ontbreekt. Cocu: "Je merkt aan alles dat er een belangrijke wedstrijd aankomt. Dat is ook het mooie aan het vak, het beleven van topsport. Feyenoord heeft heel constant gepresteerd, heel solide. Dat is heel knap."