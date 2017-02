Vriendin Benzema appt vanuit het zwembad

Het blijft leuk om elke week even te kijken op het Instagram-account van Analicia Chaves. Zo zat ze deze week te appen vanuit het... zwembad.

Een fotomodel moet immers altijd bereikbaar zijn. Ook als je Chaves, tevens bekend om haar artiestennaam Ana Montana, bent. Zoals bekend is de Kaapverdische de vriendin van Karim Benzema van Real Madrid. Waarschijnlijk was de Franse spits de ontvanger van de digitale berichtjes.



Al zien we de laatste tijd weinig foto's van de tortelduifjes samen.





All this good I don't feel bad for it. : @the_jodiejoe Een bericht gedeeld door Analicia Chaves (@ana_montana) op 19 Feb 2017 om 6:51 PST

@rece_gorg and I pushed @mszoealicia off Een bericht gedeeld door Analicia Chaves (@ana_montana) op 21 Feb 2017 om 3:07 PST

Happy Valentine's Day Shot by @kincordell Styled by @eburnsprepjerks Produced by @dlsquared Hair and makeup by @livmadorma @noraelbaaa Location @vaultstudiosla Een bericht gedeeld door Analicia Chaves (@ana_montana) op 14 Feb 2017 om 11:18 PST

Ook plaatste ze een filmpje op haar Instagram-account.Vorige week, op Valentijnsdag, verraste ze haar volgers ook met een leuke foto.