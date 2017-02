Video: Hasebe verstiert penalty op knullige wijze

Gestopt en daarna voor open doel op de onderkant van de lat. Makoto Hasebe was afgelopen weekend niet echt gelukkig.

Eintracht Frankfurt kreeg een penalty toegewezen in de wedstrijd tegen FC Ingolstadt. Normaal een gemakkelijk karwei voor Hasebe. Maar de Japanse international ziet zijn penalty eerst gekeerd worden door Martin Hansen, oud-doelman van ADO Den Haag.



Daarna krijgt hij de ultieme kans om toch te scoren. Van enkele meters knalt hij het leder echter voor open doel op de onderkant van de lat. Tja, toch even oefenen... Ingolstadt won nu verrassend met 0-2 in Frankfurt.