Een succesvolle combinatie: Denen en Ajax, maar wie was de beste?

Dit seizoen maken Kasper Dolberg en Lasse Schöne furore in het shirt van Ajax. Tot afgelopen zomer zaten er nog twee spelers meer uit het Noord-Europese land in de selectie van de hoofdstedelingen. Nicolai Boilesen speelt inmiddels voor FC Kopenhagen, uitgerekend de tegenstander tegen wie Ajax op 9 en 16 maart gaat proberen de kwartfinale van de Europa League te bereiken.



Viktor Fischer vertrok afgelopen zomer naar Middlesbrough. Maar daar moet de vleugelaanvaller nog duidelijk zijn draai vinden. Het scoutingsoog van John Steen Olsen zorgde ervoor, dat Deense talenten al jarenlang in een vroegtijdig stadium voor Ajax kiezen. Wie was de beste? Geef je stem helemaal onderaan het bericht.



Michael Laudrup

15 juni 1964, 21 wedstrijden (11 goals) voor Ajax (1997-98)



Op aandringen van trainer Morten Olsen kwam Laudrup in 1997 over van het Japanse Vissel Kobe. Hij had clubs uit elf landen waarvoor hij kon kiezen. Maar hij koos voor de rust in Nederland. Laudrup schond het vertrouwen niet. Hij werd kampioen in Amsterdam en pakte de KNVB beker. Daarna stopte hij ook. Zijn afscheid kreeg wel een vervelend einde, omdat hij nog steeds wordt gezocht voor zogenaamde belastingontduiking.



Brian Laudrup

22 februari 1969, 38 wedstrijden (15 goals) voor Ajax (1999-2000)





Een jaar na het afscheid van Michael maakte zijn jongere broer Brian zijn opwachting in Amsterdam. Hij leverde zijn contract bij FC Kopenhagen, nadat hij werd uitgefloten door het publiek. Ook lagen er familieproblemen aan zijn vertrek ten grondslag. Bij Ajax maakte hij als vleugelaanvaller vele backs gek met zijn acties. Prijzen won hij echter niet.



Jan Mølby

4 juli 1963, 57 wedstrijden (11 goals) voor Ajax (1982-84)



Op 1 juli 1982 werd Mølby naar Ajax gehaald door trainer Aad de Mos. Met de Amsterdamse club won hij in zijn eerste seizoen zowel de beker als het landskampioenschap. Een jaar daarna werd Feyenoord met liefst 8-2 geklopt. Liverpool kocht hem daarna voor 200.000 pond. In twaalf jaar won hij met The Reds drie keer de Britse landstitel en evenvaak de FA Cup.



Frank Arnesen

30 september 1956, 159 wedstrijden (51 goals) voor Ajax (1975-81)



Als jonge, onbekende voetballer van de Deense club Fremad Amager werd hij op 20 november 1975 door Ajax gekocht, samen met Søren Lerby. Hij werd landskampioen in 1977, 1979 en 1980 en won de KNVB beker in mei 1979 (FC Twente werd met 1-1 en 3-0 verslagen in de twee finales). Als aanvallende middenvelder beschikte hij over een geweldige techniek, spelinzicht, loopvermogen en ijver, en met een groot scorend vermogen. Valencia kocht hem in 1981 weg.



Søren Lerby

1 februari 1958, 206 wedstrijden (67 goals) voor Ajax (1975-83)



Lerby debuteerde op 11 april 1976 tegen Go Ahead Eagles (4-1 thuiszege). Hij groeide in de jaren nadien uit tot de onbetwiste leider van Ajax. Hij werd met Ajax vijf keer kampioen (1977, 1979, 1980, 1982 en 1983) en speelde vijf bekerfinales met Ajax (1978, 1979, 1980, 1981, 1983), waarvan de 2 in 1979 en 1983 werden gewonnen. In de zomer van 1981 nam Lerby de aanvoerdersband over van Arnesen. Hij was een veel scorende aanvallende linkermiddenvelder, aanjager en balheroveraar.



Jesper Olsen

20 maart 1961, 85 wedstrijden (23 goals) voor Ajax (1981-84)



Op 18 juni 1981 kreeg Olsen na een eerdere mislukte poging (26 mei 1980) om hem te strikken een driejarig contract bij Ajax. Hij was toen de enige aankoop van Ajax. Op 5 december 1982 in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport (5-0) was hij betrokken bij de beroemde strafschop in drieën samen met Johan Cruijff. Met Ajax werd Olsen in het seizoen 1981-1982 kampioen, evenals in 1982-1983, toen de club naast het kampioenschap ook de beker wist te winnen. Olsen kreeg in Amsterdam de bijnaam de vlo, vanwege zijn wendbaarheid, snelheid, onvoorspelbaarheid en zijn vermogen om tackles te ontwijken.





Jesper Grønkjær

12 augustus 1977, 55 wedstrijden (12 goals) voor Ajax (1998-2000)



Op voorspraak van coach Morten Olsen kocht Ajax hem in oktober 1997 van Aalborg BK voor een transferbedrag van ongeveer vijf miljoen euro. Bij Ajax manifesteerde Grønkjær zich als een klassieke vleugelaanvaller met een scherpe voorzet. Al bleef hij ook gevoelig voor blessures. Na het EK 2000 werd hij voor een bedrag van ongeveer 11,5 miljoen euro overgenomen door Chelsea.





Christian Eriksen

14 februari 1992, 122 wedstrijden (28 goals) voor Ajax (2010-13)



In 2008 werd hij na een succesvolle stage opgepikt door Ajax. Hij begon in de B1. Ajax A1-trainer Frank de Boer liet hem aan het einde van het seizoen regelmatig meespelen met de A1 en na verloop van tijd mocht hij meetrainen met het eerste elftal. In januari 2010 liet Martin Jol hem in de basis debuteren tegen NAC Breda. Met Ajax werd hij drie keer kampioen, won hij de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Op 29 augustus 2013 vertrok hij voor twaalf miljoen euro naar Tottenham Hotspur.



Buiten dit achttal waren er nog meer Denen voor Ajax actief: Tom Søndergaard, Henning Jensen, Sten Ziegler, Jan Sørensen, Dan Petersen, Johnny Hansen, Ole Tobiasen, Michael Krohn-Dehli, Dennis Rommedahl, Kenneth Perez, Christian Poulsen, Lucas Andersen en Niki Zimling. Wie was volgens U de beste?