Ronald Koeman, meer waardering na periode met prijzen

Ajax is in de Eredivisie op dit moment in een hevige strijd verwikkeld in de strijd om de landstitel. Exact twaalf jaar geleden, in februari 2005, was dat anders. Ronald Koeman was de trainer van de Amsterdammers en besloot om de deur bij Ajax achter zich dicht te trekken. Die keuze heeft hem geen windeieren gelegd.

Met een selectie waarin onder meer Maarten Stekelenburg, Hatem Trabelsi, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Daniël de Ridder, Yannis Anastasiou en Tom de Mul zaten maakte Ajax een vrij moeizaam seizoen (2004/05) door.



Geen energie meer



Koeman was zijn periode bij Ajax nog zo goed begonnen met het winnen van de landstitel, waarna de beker en later nóg weer een kampioenschap volgde. Zijn vierde seizoen was echter een stuk minder. Met de derde plaats, ver achter PSV, nam Koeman afscheid.

"Ik moet eerlijk zijn tegen mezelf en Ajax. Het resultaat van donderdag tegen Auxerre gaf de doorslag", vertelde hij bij zijn opstappen. "Ik kan niet meer de kracht en de energie opbrengen om hier overheen te stappen en de groep beter te laten presteren."



Eerder was technisch directeur Louis van Gaal al opgestapt na een conflict met de oefenmeester. Van Gaal wilde de doelstelling niet bijstellen. Toch waren er naast de titels meer hoogtepunten onder Koeman. Zoals in de Champions League.



Een seizoen voor zijn vertrek leken de halve finales te worden bereikt. In de slotminuten sloeg AC Milan als een ware Duitse ploeg echter nog toe. De drie minuten blessuretijd duurde nét even te lang. Jon-Dahl Tomasson gaf het laatste tikje op de inzet van Filippo Inzaghi: 3-2. Ajax uitgeschakeld.

Tegenstrijdigheid



Goed een maand nadat Tomasson, een aantal jaar later, zijn afscheid als prof aankondigde bij Feyenoord, werd Koeman trainer bij de grote rivaal van Ajax. De oefenmeester, die bij Benfica, Valencia en AZ maar weinig had overtuigd, stond zo'n beetje voor zijn laatste échte kans als coach in het betaald voetbal.



Bij PSV had Koeman weliswaar de landstitel gepakt en ook in Portugal, Spanje én Alkmaar had hij een prijs gepakt, overtuigend was het allemaal niet. Bij de naam Ronald Koeman viel vooral de associatie met 'de trein' die hij wel of niet moest nemen.

Een bijzondere tegenstrijdigheid, maar sinds het moment dat hij géén prijs meer pakte, bij Feyenoord, Southampton en Everton, wordt Koeman weer gezien als een absolute toptrainer. In Rotterdam gaf hij kleur terug aan Feyenoord. In Engeland werd hij de smaakmaker met Southampton en op Goodison Park heeft de Nederlander wederom een heel degelijke voetbalmachine staan.



Zijn naam wordt zelfs weer eens genoemd bij FC Barcelona. Het droomdoel waarmee Koeman in zijn eerste jaren zo meebezig was. Toen hij naar Feyenoord ging leek die job een mission impossible. Inmiddels is het dat lang niet meer zo. In tegendeel zelfs.



Koeman als trainer van Ajax in gesprek met Frank Rijkaard - trainer van FC Barcelona.

Succesvol



Bij Ajax is de norm wat succes betreft veranderd. Tonny Bruins Slot en Ruud Krol namen na Koeman drie duels de honneurs waar, waarna Danny Blind het trainersstokje overnam. Hij pakte door een zwakke start alleen de beker en werd vervolgens na het seizoen ontslagen. Henk ten Cate (later vertrokken naar Chelsea) deed het niet beter, Adrie Koster maakte uiteindelijk Ten Cate's tweede seizoen vol. Marco van Basten was de man die het overnam, ook hij verliet voortijdig het schip.

Martin Jol hield het eveneens slechts anderhalf jaar vol. Pas met Frank de Boer keerde de rust na een tijd echt terug. Waardoor Koeman van de dertien trainers die tussen de succesvolle periodes Louis van Gaal en Frank de Boer scepter zwaaiden, veruit het succesvolst bleek.



Hoewel er anno 2005 best een aantal spelers ontevreden was, lijkt het onwaarschijnlijk dat een trainer, met twee gewonnen landsitels, een beker en de kwartfinale Champions League achter zijn naam, in deze tijd bij Ajax snel zal opstappen. Tijden veranderen. En stapt Koeman ooit nog op de trein naar Barcelona?