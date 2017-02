Hoe de droomvlucht van The Tinkerman ten einde kwam

Zijn naam zal voor altijd met veel respect worden uitgesproken in Leicester: Claudio Ranieri, de man die dromen liet uitkomen in de tiende stad van Engeland. De droom is nu voorbij. Regerend Engelse kampioen Leicester City staat zeventiende in de Premier League en de oh zo bejubelde Ranieri werd donderdag ontslagen. Een terugblik op zijn droomvlucht.