Zo verliepen de laatste tien edities van Feyenoord-PSV

Seizoen 2006/07

Feyenoord - PSV: 1-1



Tien jaar geleden was het een broedertwist tussen Erwin Koeman (Feyenoord) en Ronald (PSV). Het duel in De Kuip leverde voor de Koemannetjes een punt op. Phillip Cocu opende de score in de eerste helft. Na de pauze bezorgde ex-Ajacied Angelos Charisteas Feyenoord een punt. In de strijd om de landstitel speelde Feyenoord in dat seizoen geen rol. De Rotterdammers werden zevende. PSV won de landstitel door op een krankzinnige slotdag AZ en Ajax voorbij te gaan.



Seizoen 2007/08

Feyenoord - PSV: 0-1



Met Bert van Marwijk opnieuw aan het roer hoopte Feyenoord de weg omhoog in te slaan. In de topper tegen PSV gingen de Rotterdammers onderuit. Otman Bakkal maakte de enige goal van de wedstrijd en hielp trainer Sef Vergoossen aan drie punten. Feyenoord werd dat seizoen zesde en PSV opnieuw kampioen.



Seizoen 2008/09

Feyenoord - PSV: 1-0



Na twee thuiswedstrijden tegen PSV zonder zege wist Feyenoord in het seizoen 2008/09 weer te winnen van de Eindhovenaren. Trainer Leon Vlemmings zag Leroy Fer met zijn hoofd scoren. Feyenoord werd dat seizoen zesde en PSV vierde. AZ onttroonde de Brabanders als kampioen.



Seizoen 2009/10

Feyenoord - PSV: 1-3



In september 2009 boekte PSV een ruime zege in De Kuip. Grote man bij de bezoekers was Danny Koevermans. De spits scoorde twee keer. Andwélé Slory deed nog iets terug voor de thuisploeg, maar al voor rust bepaalde Otman Bakkal de eindstand op 1-3. Feyenoord werd dat seizoen vierde en PSV derde.



Seizoen 2010/11

Feyenoord - PSV: 3-1



Bij PSV denken ze niet graag terug aan 24 april 2011. De Eindhovenaren gingen toen onderuit in De Kuip. Georginio Wijnaldum scoorde die middag twee keer tegen zijn toekomstig werkgever. Luc Castaignos vond ook het net voor de Rotterdammers. Voor PSV scoorde Ola Toivonen. De gasten eindigden het duel met tien man, na een rode kaart voor Orlando Engelaar. Veel leverde de winst op PSV niet op voor Feyenoord, dat als tiende eindigde. PSV werd derde.







Seizoen 2011/12

Feyenoord - PSV: 2-0



Een seizoen daarna bracht Ronald Koeman samen met John Guidetti nieuwe hoop in De Kuip. In de topper tegen PSV bleek Feyenoord de sterkere ploeg. Sekou Cissé en Ruben Schaken wisten het net te vinden voor de thuisploeg. Een teleurstellend weerzien met Feyenoord voor Georginio Wijnaldum. Feyenoord eindigde het seizoen verrassend als tweede en PSV eindigde als derde.



Seizoen 2012/13

Feyenoord - PSV: 2-1

Het was Jeremain Lens die PSV een mooie middag leek te gaan beleven, maar Feyenoord wist zich terug te knokken in de wedstrijd. Ruben Schaken en Graziano Pellè, de opvolger van de zeer geliefde John Guidetti, bezorgden Feyenoord een derde zege op rij in een thuisduel met PSV. In de catacomben liepen de emoties nog even hoog op bij Lens, die Joris Mathijsen te lijf wilde gaan. Wat volgde was een ouderwetse saloon fight. In de eindstand deden beide teams qua punten niets voor elkaar onder, maar PSV werd tweede op basis van doelsaldo (Feyenoord dus derde).







Seizoen 2013/14

Feyenoord - PSV: 3-1



Dat PSV niet altijd raad wist met Graziano Pellè bleek ook op 1 december 2013. De Italiaan scoorde twee keer in De Kuip en zag tegenstander Jeffrey Bruma met twee keer geel van het veld gaan. Het andere Rotterdamse doelpunt werd gemaakt door Jean-Paul Boëtius. En dat terwijl Adam Maher de score opende. Feyenoord werd dat seizoen weer eens tweede achter Ajax en PSV kwam niet verder dan plek vier.







Seizoen 2014/15

Feyenoord - PSV: 2-1



In een seizoen waarin PSV kwampioen werd wisten de Eindhovenaren weer niet te winnen in De Kuip. Invaller Anass Achahbar beleefde de middag van zijn leven. De spits scoorde twee keer en groeide uit tot de held in Rotterdam. Een doelpunt van Memphis Depay bracht de spanning nog even terug. De Brabanders werden met trainer Phillip Cocu weer eens kampioen. Feyenoord eindigde met trainer Fred Rutten op de vierde plaats.







Seizoen 2015/16

Feyenoord - PSV: 0-2



Na vijf overwinningen op rij wist PSV vorig jaar januari weer een keer te winnen in De Kuip. En die zege bleek later cruciaal voor de landstitel. Hector Moreno en Luciano Narsingh vonden het net voor de Eindhovenaren, die op de slotdag van de competitie Ajax van de kampioensschaal hielden. Feyenoord eindigde als derde, op een ruime achterstand van PSV en Ajax.