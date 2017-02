Nicolai Boilesen, van captain tot uitgelachen banneling

Het was maar een paar minuten, maar wel bijzondere minuten voor Nicolai Boilesen. Afgelopen donderdag speelde FC Kopenhagen in de tweede ronde van de Europa League tegen Ludogorets uit Bulgarije. In Telia Parken zagen zeventienduizend toeschouwers vlak voor het einde van de officiële speeltijd het bord van de vierde man omhoog gaan: nummer 20 voor nummer 33. Om nog wat tijd te rekken.



Het stond immers 0-0 bij Kopenhagen - Ludogorets. Voldoende voor de Denen om naar de achtste finales te gaan, na de 1-2 zege in Bulgarije. Middenvelder Rasmus Falk Jensen werd door trainer Stale Solbakken naar de kant gehaald. En vleugelverdediger Boilesen mocht de blessuretijd meehelpen achterin. Een handvol minuten voor de vijftienvoudig international, zijn eerste officiële minuten sinds 17 mei 2015. Toen kwam Boilesen voor het laatst in actie Ajax, in de basis, als aanvoerder. Negentig minuten op De Krommedijk tegen FC Dordrecht (1-2).



Het drijfzand

Het was vlak voordat de jonge Deen in de schaduw van De Toekomst verdween, tussen de jeugdspelers. Boilesen wilde hogerop, maar kwam niet weg uit Amsterdam. Met een aflopend contract werd de situatie van de linksback, in 2010 gehaald als een grote belofte, er niet rooskleuriger op. Nummer 5 verdween van zijn rug en ging naar John Heitinga. En Frank de Boer liet Boilesen weten hem niet meer nodig te hebben. De Deen ging even daarvoor niet in op een nieuwe aanbieding van de club.



Ook in Jong Ajax hoefde Boilesen niet te rekenen op speeltijd. Trainer Jaap Stam wilde hem nog wel opstellen, maar werd van hogerhand teruggefloten. Zo bleef het voor Boilesen in zijn laatste seizoen bij trainen, weggezakt in het drijfzand, met een zeer vertroebeld uitzicht op de Amsterdam ArenA, het stadion waar hij eerder nog in actie kwam tegen teams als Manchester United, FC Barcelona, PSG en Celtic.







Uiteindelijk kwam Boilesen tot 72 duels voor Ajax, in vijf jaar tijd. In die periode won hij wel vier landstitels met de Amsterdammers. De rol van de linksbenige Deen had prominenter kunnen zijn als zijn lichaam hem niet had tegengewerkt. Uiteindelijk stond Boilesen 697 dagen geblesseerd aan de kant, als contractspeler bij Ajax. Oftewel bijna twee volledige jaren. Niet gek dat hij man van glas werd genoemd.



Grap De Boer

Van aanvoerder tot een uitgelachen buitenbeentje op De Toekomst. Het was namelijk De Boer, die Boilesen uit de selectie hield, die in een interview met AT5 lacherig deed over de situatie van de verdediger. Op de vraag welke speler De Boer wel mee zou nemen wanneer hij een stap hogerop zou maken, zei hij: "Ik denk dat ik Boilesen meeneem", gevolgd door een knipoog en een lach. Boilesen kon er niet echt om lachen. Hij reageerde op Instagram: 'Sounds great, I can't wait', schreef hij. Met die zin gekoppeld aan hashtags #decency #funnyguy #trueclass.







Fit blijven

Nee, het liep allemaal niet zoals Boilesen had gehoopt. En dat geldt waarschijnlijk ook voor de clubleiding van Ajax. Transfervrij vertrok de Deen afgelopen zomer naar FC Kopenhagen, waar hij zijn geluk nu beproeft. Hij werkte in de afgelopen maanden aan zijn fysieke gesteldheid en was donderdag weer eens te zien, in die paar minuten tegen Ludogorets. Net op tijd fysiek in orde voor de aanstaande ontmoetingen met Ajax.



"De interessante naam Ajax is een grotere club dan FC Kopenhagen", zei Boilesen vrijdag op de clubsite van FC Kopenhagen, de trotse koploper in de Deense competitie. "Maar wij hebben een historisch sterk team, waar Ajax de laatste seizoenen misschien wat aan kwaliteit heeft ingeboet."



"Als we thuis een goede uitgangspositie verwerven, dan zie ik niet waarom we niet in staat zouden zijn door te gaan. Het is fifty-fifty", aldus de linkspoot, gezien het onderstaande filmpje (met zijn reactie op de loting tegen Ajax) vastberaden om zijn kwaliteiten weer te laten zien in Amsterdam, maar dit keer in het wit van FC Kopenhagen. Als de man van glas tot de duels in maart heel blijft.

Se spillernes reaktion, da @AFCAjax kom op af bowlen til Europa League-lodtrækningen her! #fcklive pic.twitter.com/eFN02LXeSS — F.C. København (@FCKobenhavn) 24 februari 2017