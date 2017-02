Wie is dat voormalig Ajax-target die wel naar PSV wil?

Eerder wilde Ajax hem al hebben. Van Andrés Guardado mag hij naar PSV komen. Hirving Lozano staat zelf open voor een overgang naar Eindhoven. Voor het zo ver is zal Marcel Brands eerst echter nog tot een akkoord moeten komen. Collegae Marc Overmars weet hoe moeilijk dat is. Want Lozano's werkgever CF Pachuca is nogal veeleisend.

Dat Ajax deze winter David Neres uit Brazilië weghaalde, was zeker niet alleen te danken aan het feit dat de vraagprijs van Lozano enorm hoog was. Maar wel mede. Volgens de Mexicaanse journalist Daniel Gironès moest de buitenspeler, die in Amsterdam een extra concurrent van Amin Younes moest worden, liefst twaalf miljoen euro gaan kosten. Marc Netto taxeerde de waarde van de aanvaller echter een stuk lager (+- zeven miljoen) waardoor een akkoord vanaf minuut één al flink lastig werd.

De Eindhovenaren hadden zelf eerder ook al kennis gemaakt met de hebzuchtige Mexicanen. Ook Brands struikelde destijds in een vroeg stadium al over de hoge vraagprijs van Lozano. Nu hij echter aan Guardado te kennen heeft gegeven dat hij snel naar Europa wil én open staat voor PSV, komt hij opnieuw in beeld. Een buitenspeler is met het vertrek van onder anderen Memphis Depay, Maxime Lestienne, Floris Jozefzoon en Luciano Narsingh de laatste jaren geen overbodige luxe in Eindhoven. Sterker nog: misschien wel een eerste vereiste.



Paspoort:

Naam: Hirving Rodrigo Lozano Bahena

Nationaliteit: Mexicaanse

Geboortedatum: 30 juli 1995

Lengte: 1,75 meter

Gewicht: 70 kilogram

Positie: aanvaller



Wat krijg je dan wel voor die twaalf miljoen euro? Allereerst een van de meest begeerde talenten van Mexico. Een dertienvoudig Mexicaans international (1 goal), sterkhouder van Clausura-winnaar Pachuca en winnaar van het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Rio. Dat het niet puur prestigestrijd tussen Ajax en PSV is, blijkt uit het feit dat ook Manchester United interesse had.



Maar niemand sloeg tot dusver toe. Verontrustend? Nee. Maar voor een talentvolle speler die graag naar Europa wil wél opvallend. De vraagprijs staat de energieke rechtsbuiten dus wat dat betreft in de weg. Wellicht zal de prijs van Lozano iets dalen nu hij zijn vertrekwens openlijk heeft uitgesproken. Maar de ervaring leert dat Pachuca nooit ver in prijs daalt.



Naar Europa dus. Komt hij dan ook daadwerkelijk bij PSV terecht? Volgens de kenners is hij watervlug, technisch begaafd en comfortabel om zowel binnendoor als buitenom zijn tegenstander te passeren. Als je die eigenschappen zo hoort, dan zou hij zomaar de volgende Zuid-Amerikaan in de voorhoede van PSV kunnen worden. Zijn voorgangers waren ook al zo succesvol. De grote vraag die rest: durft Brands zo veel geld uit te geven aan één speler?