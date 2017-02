Wie zijn de Vardy, Mahrez en Kanté van RB Leipzig?

Emil Forsberg

Look-a-like: Riyad Mahrez

Wedstrijden: 17

Doelpunten: 6

Assists: 10



Emil Forsberg is volgens velen de beste speler die bij Leipzig onder contract staat. De Zweed kan op verschillende posities uit de voeten, maar voelt zich het prettigst in een rol aan de buitenkant. Net als Riyad Mahrez moet hij het vooral hebben van zijn goede balcontrole en mooie passjes tussendoor. Iedere verdediger die tegen Forberg staat heeft een vervelende middag. De frivole dribbelaar staat in de belangstelling van verschillende topclubs die hem komende zomer graag willen overnemen. Leipzig staat nu voor hetzelfde dilemma als Leicester eind vorig seizoen. Afscheid nemen van de sterspelers voor een grote transfersom, of een nieuw contract aanbieden?







Timo Werner

Look-a-like: Jamie Vardy

Wedstrijden: 20

Doelpunten: 12

Assists: 5



Timo Werner is net als Jamie Vardy een snelheidsduivel van de bovenste plank. Met slimme loopacties achter de verdediging langs en een neusje voor de goal lijkt hij een grote toekomst te hebben als spits. De Duitser kwam over van het gedegradeerde VfB Stuttgart en kent absoluut geen aanpassingsproblemen bij zijn nieuwe club. Met twaalf doelpunten in de Bundesliga staat hij achter Lewandowski, Aubameyang en Modeste op een keurige vierde plaats in de topscorersranglijst. De pas twintigjarige spits staat symbool voor het beleid van RB Leipzig. Jonge talenten scouten, opleiden en doorverkopen met een winst waar je u tegen zegt.







Naby Keïta

Look-a-like: N'Golo Kanté

Wedstrijden: 19

Doelpunten: 4

Assists: 5



Naby Keïta, de grote leider op het middenveld bij Leipzig. De Guinees international kwam afgelopen zomer over uit Salzburg van het andere Red Bull en is nu al niet meer weg te denken uit de basis. De kleine Afrikaan is erg belangrijk met intercepties en pikt af en toe zelfs een doelpuntje mee. Nu Leipzig ziet hoe zwaar Leicester het heeft zonder Kanté zal Ralph Hasenhüttl er alles aan doen om Keïta te behouden voor zijn ploeg.



De titelrace lijkt gelopen met een achterstand van vijf punten op Bayern München, maar Leipzig is goed op weg naar plaatsing voor de Champions League. Van degradatiekandidaat naar Champions League, het is een scenario waar de hele voetbalwereld vorig jaar kennis mee maakte. Toch zien we nu dat het geen garantie is voor succes in de toekomst. De eerste stap van het project RB Leipzig is in ieder geval gezet.