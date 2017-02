Samenvatting: Bayern maakt gehakt van Hamburger SV (8-0)

De wedstrijden in de Bundesliga hebben vandaag voor weinig verschuivingen in de ranglijst gezorgd. Bayern München en Leipzig pakten de volle buit en ook achtervolger Borussia Dortmund maakte geen fout.

Bayern verpulverde Hamburger SV. Met liefst 8-0 werd de ploeg onder leiding van Markus Gisdol terug naar huis gestuurd. De laatste jaren is de thuiswedstrijd tegen HSV vaak een galavoorstelling geweest voor het thuispubliek. In eerdere edities won Bayern met 5-0, 8-0 en zelfs 9-2. Het is een flinke tik voor HSV, wat net aan een opmars bezig was. Na de vernedering tegen Bayern staat de ploeg nog steeds op de zestiende plaats, wat deelname aan de play-offs voor degradatie zou betekenen.



De samenvatting van de wedstrijd:



B door ReplayFootCom



Alle uitslagen van de 22e speelronde op zaterdag:

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 0-2

Bayern München - HSV 8-0

Darmstadt - Augsburg 1-2

Freiburg - Borussia Dortmund 0-3

RB Leipzig - FC Köln 3-1

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 18:00