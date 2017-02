Succestrainer Sampaoli keert derby: 1-2

In de eerste helft leek Sevilla in niets op de machine die het normaliter is onder leiding van Jorge Sampaoli. Een ontketend Betis Sevilla zette de stadsgenoot onder grote druk, met een terechte achterstand tot gevolg. Maar in de rust zette de succescoach de zaken weer recht en stelde zijn team de drie punten alsnog veilig.

"Het feit dat de club mijn contract wil verlengen maakt me blij en ik heb er waardering voor. Maar het enige dat ik nu wil, is leven in het heden. Misschien gebeurt dit over twee weken wel niet meer, omdat het samenhangt met kortstondig succes." Dat was het commentaar van Sampaoli na de overwinning van Sevilla in de achtste finale van de Champions League tegen Leicester City.

Dat de club uit het zuiden van Spanje het contract met de Argentijn wil verlengen is niet verwonderlijk, want Sevilla is aan een ongekend goed seizoen bezig. Vandaag pakten ze de volle mep tegen een tot op het bot toe gemotiveerd Betis Sevilla, die andere club uit de stad. Dat was vooral in de eerste helft te zien, want de groen-witten speelden de roden toen volledig ondersteboven. De 1-0 voorsprong van Betis, door een vrije trap van Riza Durmisi, was dan ook volledig terecht. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de oud-club van Rafael van der Vaart.

Architect

Maar een dubbele wissel van architect Sampaoli besliste anders. De trainer bracht Vicente Iborra en Wissam Ben Yeder voor Pablo Sarabia en Franco Vazquez. Niet geheel toevallig was het juist Iborra die de winnende treffer maakte. Daarmee bewees Sampaoli nog maar eens zijn waarde als tacticus. In zijn eerste Europese klus heeft Sampaoli twijfels weg doen ebben. Momenteel is Sevilla misschien wel de grootste uitdager van koploper Real Madrid in de competitie (na de winst staan ze gelijk met De Koninklijke) en staat het met één been in de kwartfinale van de Champions League.

De opbouw van Sampaoli's trainersloopbaan verraadt dat het succes hem niet is komen aanwaaien. Hij is niet de traditionele trainer die zijn kicksen direct verruilden voor een maatpak. Sampaoli kende geen rijke carrière als voetballer, aangezien hij op zijn negentiende noodgedwongen moest stoppen door een zware beenblessure. Een loopbaan in de voetballerij bleef desondanks trekken en op 32-jarige leeftijd begon hij aan zijn eerste klus als trainer. Sampaoli trainde vervolgens in Peru, Chili, Ecuador en Argentinië voordat hij bondscoach werd van Chili.

Copa América

Met Chili schreef hij geschiedenis door in de finale van de Copa América zijn geboorteland van de troon te houden. Het betekende zijn internationale doorbraak, want clubs in Europa waren overtuigd. Aangezien Unai Emery Sevilla achter zich liet voor een avontuur bij Paris Saint-Germain, kwam er een zware vacature vrij. Sevilla legde de druk als opvolger van de drievoudig Europa League-winnaar Emery in handen van Sampaoli. Die heeft het vertrouwen van het management nog geen een keer beschaamd.

Ondanks zijn nog tot 2019 doorlopende contract wil Sevilla dus zijn contract openbreken. Logisch dat ze er vroeg bij zijn, want Spaanse media brachten de succestrainer inmiddels al in verband met Barcelona. Maar de komende maanden zal de focus van de maniakale Sampaoli enkel gericht zijn op Sevilla, want er valt nog genoeg te winnen in de stad uit Andalusië.