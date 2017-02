Caldara bewijst toekomstig werkgever Juve alvast een dienst

Look how calmly he started the attack from the back. Great work by Caldara and Spinazzola pic.twitter.com/txM0m7Vvtr

Afgelopen winter legde de Oude Dame de veelbelovende Caldara voor vijf jaar vast door een bedrag neer te leggen dat kan oplopen tot 25 miljoen euro. Maar aangezien het blok met Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli en Giorgio Chiellini nog niet aan vervanging toe is, komt de 22-jarige man uit Lombardije nog niet in aanmerking voor een basisplaats bij Juve. Daarom zal Caldara tot 2018 rijpen in Bergamo. Dat gaat momenteel uitstekend, want na de overwinning bij Napoli staat hij met zijn club op een verrassende vierde plaats, nog boven clubs als Lazio Roma en AC Milan.

Caldara zelf gaat het ook voor de wind. De eveneens voor Jong Italië uitkomende verdediger valt niet alleen op door zijn verdedigende kwaliteiten, maar ook door zijn scorend vermogen. Na zijn dubbelslag tegen Napoli maakte hij al vijf doelpunten dit jaar in de Serie A. Maar ook met zijn verdedigende kwaliteiten zit het goed, want de achterste lijn van Atalanta is de op drie na minst gepasseerde verdediging van de Serie A. Caldara heeft zijn ogen dan ook niet in zijn zak, want hij leerde naar eigen zeggen veel van de verdedigers die hij over een paar jaar moet opvolgen bij Juventus.

"Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini zijn de verdedigers waar wij als jonge jongens tegenop kijken. Het zijn denk ik de beste pure verdedigers in de Serie A. Ik hou van de manier hoe ze voetballen en hun mentaliteit. Ze zijn altijd vastberaden winnend van het veld te stappen", zei hij net voor zijn transfer. Caldara kan voorlopig alvast niet stuk bij de fans van Juventus, want hij heeft hoogstpersoonlijk Napoli definitief uit de race om het kampioenschap geknikkerd.