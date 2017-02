Weer scorende Haller leidt comeback FC Utrecht in

Zeven wedstrijden droog staan en toch al gemor aan moeten horen; het zegt iets over de status die Sebastien Haller heeft opgebouwd in de Eredivisie. De Fransman wordt alom gezien als een topspits voor de Nederlandse competitie. De laatste wedstrijden was hem dat echter niet aan te zien.

Toch leed FC Utrecht niet onder de periode dat Haller het net niet wist te vinden, want van die zeven wedstrijden wist het er vier te winnen, speelde het één gelijk en verloor het enkel van Ajax en PSV. Van die goede reeks was in de eerste helft bij FC Groningen weinig te merken, want geklungel in de verdediging zorgde ervoor dat de Utrechters met een 2-0 achterstand gingen rusten.

Maar een kopgoal van Haller in de 54ste minuut leidde een fraaie comeback in. Het betekende zijn tiende goal van het seizoen. Voor FC Utrecht werd het nog mooier, want Giovanni Troupee en Yassine Ayoub zorgden dat de busreis terug naar Utrecht een stuk plezieriger wordt. Door de overwinning heeft Utrecht de vierde plek nog steviger in handen.