Video: De eerste goal van Patrick van Aanholt voor Crystal Palace

Patrick van Aanholt maakte vandaag zijn eerste goal in het shirt van Crystal Palace. De linkervleugelverdediger haalde knap uit met zijn zwakkere rechterbeen. Misschien geschikt als linksback voor Oranje in de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije volgende maand?

Van Aanholt is aan een productief seizoen bezig, want zijn doelpunt tegen Middlesbrough was zijn vierde in de Premier League. Drie keer trof hij doel in dienst van Sunderland. Afgelopen winter maakte de Bosschenaar de overstap naar Crystal Palace, dat zo' zestien miljoen euro overmaakte.