Roda vertrouwt op 'oude garde' in strijd tegen degradatie

Onder leiding van mede-eigenaar Alexander Korotaev en technisch adviseur Nicolas Anelka haalde Roda JC afgelopen transferperiode een negental nieuwe spelers. Veel heeft het de club uit Kerkrade nog niet opgeleverd, want de meeste spelers hebben amper speelminuten achter hun naam. Ook vandaag, in Friesland tegen SC Heerenveen (3-0), kregen er slechts vier speeltijd.

Dé verrassing van Roda JC na de winterstop is juist Mitchell Paulissen, ironisch genoeg een geboren Limburger. Het is tekenend dat juist hij de meeste belangstelling van de media krijgt. Toch denkt de middenvelder dat de transfers goed zijn geweest voor de groep, zo liet hij NOS weten. "Er is meer scherpte in de groep. Je merkt dat de andere jongens zeggen: wacht even, ik ga niet zomaar mijn plek afstaan. En als de nieuwe jongens kwaliteit hebben en ons verder helpen, dan is daar niets mis mee."

Ook tegen Heerenveen was Paulissen de gevaarlijkste man in het gele tenue. Met twee afstandsschoten in de eerste helft was Paulissen dichtbij de openingstreffer, maar de bal zeilde tot twee keer toe over het doel. Aangezien er verder weinig gebeurde in aanvallend opzicht, leek het lang op een saaie 0-0 uit te draaien. Nieuweling Mohamed El Makrini maakte echter een oliedomme overtreding op Martin Ödegaard en kreeg daarvoor de rode prent. Met tien man kreeg Roda JC drie doelpunten (Doke Schmidt, Henk Veerman & Reza Ghoochannejhad) te verwerken, waardoor het in de gevarenzone blijft.

Om daaruit te komen lijkt trainer Yannis Anastasiou vooralsnog te vertrouwen op de 'oude garde' van de selectie. Ard van Peppen, Tom van Hyfte, Christian Kum en inmiddels dus ook Paulissen zijn de eerste spelers die de Griek op papier zet. Vandaag lukte dat niet, maar onder andere Paulissen heeft aangetoond van waarde te kunnen zijn op het hoogste niveau.

Winteraankopen Roda JC

Simeon Raykov: 4 speelminuten

Anastasios Papazoglu: 272 speelminuten, 1 goal

Lyes Houri: 0 speelminuten

Stefan Savic: 0 speelminuten

Bryan Verboom: 16 speelminuten

Beni Badibanga: 24 speelminuten

Ognjen Gnjatic: 127 speelminuten

Gyliano van Velzen: 146 speelminuten

Mohamed El Makrini: 319 speelminuten