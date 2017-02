Rechtsback op doel had ook wel pasteitje gelust

De oplossing heette Simon Downer. Laat dat nou een rechtsback zijn... De verdediger nam zijn taak uiterst serieus en deed het fantastisch. Sutton United won de belangrijke uitwedstrijd met 2-3 en de voetballer kreeg complimenten, zelfs van Shaw.



Downer kon het na afloop natuurlijk niet laten om de draak te steken met zijn voormalige ploeggenoot, die vorige week zijn ontslag in moest dienen.





Where are them pies @wayneshaw70 ? pic.twitter.com/c819kAZx0X

#UNIT just missed out on your clean sheet bonus. I knew my shirt was a medium well done mate. Ya. https://t.co/ogyb3x4hdF