'Manchester United zet zinnen op De Vrij'

De Nederlandse voetballer zou de Engelse topclub zo'n 35 miljoen euro waard zijn. Hij is naar verluidt ook in beeld bij andere Engelse ploegen, waaronder Manchester City en Chelsea. De vraagprijs van De Vrij ligt, zo doken eerder geruchten op in de media, ongeveer zestig miljoen euro.

De voormalige Feyenoorder verruilde in 2014 de club uit Rotterdam voor de Italiaanse ploeg. Hij is daar nu dus bezig aan zijn derde seizoen.