Jerson Cabral: "Ik heb zin in halve finale en Feyenoord"

“ Het bevalt me weer goed in de Eredivisie”

In de catacomben van Stadion De Goffert betrad hij in het shirt met rugnummer 21 de mixed-zone. Het tenue dat eigenlijk Thomas Verhaar toebehoorde, die in Nijmegen negentig minuten op de bank bleef. De smile op het gezicht van Jerson Cabral zei voldoende. De last-minute aanwinst van Sparta Rotterdam verloor tot dusver twee keer en kwam vorige week tegen FC Groningen tot zijn eerste remise. Een driepunter zat er nog niet in.



"Eindelijk", reageert de 26-jarige rechtsbuiten na afloop tegenover ELF Voetbal. "Dit zijn drie belangrijke punten. Hier hebben we lang op gewacht. Vraag maar niet hoe. Het was geen beste wedstrijd, dat was op dit veld ook haast niet mogelijk. Maar we hebben een resultaat behaald en dat telt op dit moment in het seizoen." Sparta Rotterdam klom door de 0-1 zege naar plek veertien met 22 punten.



Dumfries

Aan het winnende doelpunt droeg Cabral ook nog een grote steen bij. "Denzel Dumfries speelde me in. Hij ging er direct overheen. Ik kon de bal meteen weer aan hem meegeven. Hij gaf de bal perfect op Paco (van Moorsel, red.). Deze acties hebben we afgesproken. Ik speel fijn met Denzel."



"In de tweede helft kregen we het moeilijker, maar echt grote kansen kreeg NEC niet. Dit was echt een potje strijd." Had hij zich daar op voorbereid? "Ja, natuurlijk. Door veel krachttraining te doen. Kijk maar eens naar mijn lichaam." De lach op het gezicht van de iele Cabral wordt nog eens aangezet.



Op de slotdag van de winterse transferperiode werd hij voor een halfjaar gehuurd van Bastia. "Het bevalt me weer goed in de Eredivisie. Ik ben ook maar een halfjaar weggeweest. Zoveel is er in de tussentijd niet veranderd. Ik ben blij dat ik weer speel nu. Dat heb ik wel gemist." Heeft hij nog wel contact met Bastia, waar hij nog tot medio 2019 vastligt? "Niet veel. Maar nu focus ik me op Sparta. Daar wil ik mijn aandacht op vestigen. Nu even genieten van deze drie punten," terwijl hij de passerende Ali Messaoud intensief begroet.



KNVB Beker

Er komen twee belangrijke duels voor Sparta aan. Woensdag de halve finale van de KNVB Beker in eigen huis tegen Vitesse. Vier dagen later volgt de Rotterdamse stadsderby op Het Kasteel tegen Feyenoord. "Eigenlijk denk ik daar nu nog helemaal niet aan. Spelen tegen Feyenoord, een oude club, is altijd leuk. Ik heb nog veel contacten daar." En die halve finale? "Als je daarin staat, wil je ook de finale halen. Ik kijk er zeker naar uit. Ik heb sowieso altijd zin om te voetballen. Maar daar gaan we ons vanaf morgen (zondag, red.) volledig op richten."



Cabral, onlangs vader geworden van een dochtertje, krijgt de lach niet van zijn gezicht. Logisch natuurlijk. Familiegeluk, drie punten op zak en twee prachtige duels in het vooruitzicht. "Mooie dingen inderdaad. Het zou mooi zijn als ik daar deze week nog twee mooie momenten aan toe kan voegen."