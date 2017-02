Dumic na zeperd NEC duidelijk: "This was horrible"

“ Zo kan het niet langer doorgaan, iedereen weet dat”

Hij was gefrustreerd na afloop. De houding van Dario Dumic was ook volledig te begrijpen. NEC ging voor de vijfde keer op rij onderuit en dat deed na Go Ahead Eagles opnieuw tegen een ploeg die knokt om zich te handhaven. "Horrible", beschrijft de 25-jarige centrale verdediger de prestatie van de ploeg in de eerste helft tegenover ELF Voetbal. "This was really horrible," herhaalt hij nog maar een keer.



Het was inderdaad vreselijk wat de Nijmeegse ploeg voor rust liet zien. Oké, via Kévin Mayi kreeg de thuisclub in de elfde minuut een levensgrote kans om de score te openen. Vijf minuten later zag aanvoerder Gregor Breinburg zijn strafschop tot eigen frustratie gekeerd worden door doelman Roy Kortsmit. Daarbuiten creëerde de Nijmeegse formatie nauwelijks een mogelijkheid.



Geen doelpunten

"In de tweede helft speelden we iets beter en zat er meer lijn in het spel." Trainer Peter Hyballa had in de rust al ingegrepen en Robin Buwalda, die als derde centrale verdediger opereerde, en Mayi van het opstellingenformulier geschrapt. Hun vervangers Ali Messaoud en Taiwo Awoniyi brachten iets meer Schwung, maar meer ook niet. "Grote kansen kregen we ook niet", concludeerde Dumic. "Als je zo voetbalt, kun je ook geen doelpunten maken."





Een verklaring kon hij ook niet geven. "Dat het zo niet langer kan, is duidelijk. Daar moeten we deze week over gaan praten. Volgende week moet het anders", waarmee hij al vooruitkijkt naar de ontmoeting met Heracles Almelo in eigen huis van volgende week zondag. Opvallend genoeg kreeg Dumic de grootste kans in de slotfase. Zijn te zwak ingeschoten inzet was een prooi voor doelman Roy Kortsmit.



Net als vorige week tegen PSV ging Dumic in de laatste tien minuten als extra stormram mee naar voren. In Eindhoven gleed hij nog een bal binnen, maar die werd vanwege buitenspel afgekeurd. "Ik ga mee om nog iets te forceren. Of ik daarmee de gevaarlijkste aanvaller ben, wil ik niet zeggen. Maar we scoren moeizaam, dat is een gegeven."



Fluitconcert

Het fluitconcert vanuit het publiek bij het eindsignaal van scheidsrechter Martin van den Kerkhof had hij gehoord. "Van beide kanten zat er frustratie. Logisch. Ik ga daar niets lelijks over zeggen. Aan ons om dat snel recht te zetten."



Over anderhalve week hoopt Dumic overigens ook positief nieuws te ontvangen. Die dag maakt de bondscoach van Bosnië-Herzegovia de selectie voor de WK-kwalificatie interland tegen Gibraltar (25 maart) bekend. "Ik weet dat ik word gevolgd en er een mogelijkheid is. Het zou zijn als het gebeurt", wijzend op een debuut. "Ik wacht af. Eerst moeten we zorgen dat we met NEC weer de juiste lijn te pakken krijgen."