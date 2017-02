Doellijntechnologie en Toornstra beslissen Feyenoord-PSV: 2-1

In de laatste nerveuze minuten was hij weer overal te vinden: Jens Toornstra. De middenvelder was niet alleen beslissend door zijn vele loopwerk, maar scoorde ook de openingstreffer. De enerverende topper werd vervolgens beslist door een millimeter-goal van Jan-Arie van der Heijden: 2-1.

Een matige voorzet van Gaston Pereiro viel zo op zijn hoofd. Jens Toornstra toonde zich in de slotfase ook van belang in verdedigend opzicht. Niet veel later stond hij weer aan de basis van een grote kans van Nicolai Jorgensen. De man uit Leiderdorp was weer overal te vinden en toonde aan waarom trainer Giovanni van Bronckhorst hem de voorkeur gaf boven Dirk Kuyt.

De belangrijkste daad van de middag had Toornstra toen al achter de rug, want in de uitstekende openingsfase van Feyenoord was hij het die de koploper op voorsprong schoot. Het had toen al 3-0 kunnen staan, want topscorer Jorgensen liet twee grote kansen onbenut.

Wissel Kuyt

Dirk Kuyt was ongetwijfeld teleurgesteld in de keuze van zijn trainer, maar moet ook gezien hebben dat Toornstra een plaag was voor PSV. Kuyt heeft aangetoond nog beslissend te kunnen zijn voor Feyenoord, maar de energie die Toornstra in zijn spel legt, kan de Katwijker niet meer brengen. Het aanvalsspel van de Rotterdammers is een stuk gevarieerder met Toornstra op tien. Ook diep in de tweede helft werd Feyenoord meerdere keren gevaarlijk doordat hij slim achter de verdediging kroop. Maar aangezien niet iedereen zijn vizier op scherp had staan bij Feyenoord, kon PSV toch terugkeren in de wedstrijd door een droge schuiver van Gaston Pereiro.

Goals waarbij Dirk Kuijt direct betrokken was:

Voorsprong: 5

Gelijkmaker: 4

Vergroten voorsprong naar 2 of meer: 3

De Eindhovenaren hadden vervolgens met de volle buit aan de haal kunnen gaan, maar een dot van een kans was niet besteed aan Steven Bergwijn. Uiteindelijk moest de doellijntechnologie eraan te pas komen de eerste topper van dit kalenderjaar te beslissen. Niet meer dan een millimeter passeerde de kopbal van Van der Heijden de doellijn. Feyenoord blijft ongeslagen dit jaar en daarin heeft ene Toornstra een enorm aandeel. De 27-jarige Toornstra stond vorig jaar nog op het punt te vertrekken naar Hoffenheim, maar een jaar later kan Van Bronckhorst niet meer om hem heen.