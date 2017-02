Ajax-verdedigers laten Castro wél kansloos

Toch had de uitslag een stuk hoger kunnen uitvallen, want aan beide kanten lieten de aanvallers meerdere kansen onbenut. Dat had in het geval van Ajax ook te maken met Bram Castro, die uitstekend keepte namens Heracles. De Belg is een bekend gezicht in de Eredivisie, maar is nu pas écht uitgegroeid tot een betrouwbare clubkeeper. Dat is ook te zien aan de statistieken van de ex-keeper van Roda JC en MVV Maastricht.

Weliswaar houdt hij minder vaak de nul dan vorig seizoen, maar wat betreft saves, vangballen en aantal goals tegen is hij sterk verbeterd. Daar kwamen onder andere Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt achter, want Castro ranselde op knappe wijze hun pogingen uit zijn doel. Toch kon hij Kasper Dolberg niet weerhouden van een doelpunt in het eerste bedrijf. Aangezien ook Samuel Armenteros doel trof was de eerste helft in evenwicht.

Onana

Ook aan de andere kant was de doelman bij de les, want André Onana had een katachtige redding op een poging van Jaroslav Navratil. Daarmee zorgde de Kameroener ervoor dat de wedstijd niet meer spannend zou worden, want de tussenstand was toen inmiddels 3-1.

Net als afgelopen donderdag in de Europa League tegen Legia Warschau, toen Nick Viergever, stonden er verdedigers aan de basis van de beslissing in de wedstrijd. Uit een corner kopte De Ligt zijn eerste competitietreffer en niet veel later was het Sanchez die de vrije doorgang kreeg van het Heracles-middenveld. Ajax blijft daardoor in het spoor van koploper Feyenoord, terwijl Heracles Almelo rond de middenmoot blijft hangen. In de problemen zullen ze hoogstwaarschijnlijk niet komen, want daarvoor verkeert de keeper in een te goede vorm.