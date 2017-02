Ajax vergeet nieuw clubrecord te vestigen door treffer Armenteros

Ajax incasseerde wekenlang geen tegentreffer. PEC Zwolle was in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop de laatste ploeg die Ajax-doelman Andre Onana wist te passeren. Tot zondagmiddag.

Na de Europa League-wedstrijd tegen Legia Warschau (1-0 winst) evenaarden de Amsterdammers een clubrecord ‘clean sheets’. Voor de derde keer in de geschiedenis van de club hield het zeven wedstrijden op rij ‘de nul’. Tegen Heracles Almelo kon Ajax zondag het record verbeteren.



Samuel Armenteros verstoorde echter het feestje van Ajax en doelman Onana. De club van trainer Peter Bosz wist met 4-1 te winnen, maar incasseerde dus toch een tegentreffer. Een nieuw clubrecord kon dus niet worden bijgeschreven.



Opvallend detail: ook Feyenoord-goalie Brad Jones moest zondag sinds lange tijd weer vissen. De Rotterdamse club incasseerde half december de laatste tegentreffer in de competitie. Wel verloren de Rotterdammers in januari met 2-0 van Vitesse in het bekertoernooi.