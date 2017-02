Ibrahimovic voegt nieuwe prijs toe aan indrukwekkende prijzenkast

Het lukte Zlatan Ibrahimovic in Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk: prijzen pakken. Afgelopen zomer trok de Zweedse vedette naar Engeland om ook daar de nodige trofeeën in de wacht te slepen. Hij is inmiddels op de goede weg.

Manchester United stond zondagmiddag tegenover Southampton in de finale van het toernooi om de League Cup. Voorafgaand aan de wedstrijd leek het een makkelijk pot voor de ploeg van José Mourinho te worden, maar dat liep anders. Lange tijd stond er 2-2 op het scorebord, maar drie minuten voor het eindsignaal was daar Ibrahimovic. De spits, die ook de openingstreffer maakte, verzekerde met een heerlijke vrije trap zijn club van de League Cup.

Paul Pogba "That's why we bought him"

Zlatan "Bought me? I came for free. They bought you"

pic.twitter.com/GVFq1sD6NG — BeanymanSports (@BeanymanSports) 26 februari 2017

Voor Ibracadabra is het zijn 33ste prijs die hij met een club pakt. Hij werd onder andere in Nederland twee keer kampioen met Ajax, drie keer met Internazionale in Italië en won hij de Europese Super Cup met FC Barcelona. Met Paris Saint-Germain kroonde hij zich onder meer drie keer tot kampioen van Frankrijk.

De kans dat hij dit seizoen opnieuw een kampioenschap aan zijn prijzenkast kan toevoegen, is extreem klein. Manchester United staat momenteel op de zesde plaats in de Premier League, met een achterstand van veertien punten op koploper Chelsea. Mogelijk lukt het hem volgend seizoen. Dan moeten de club en speler wel eerst een akkoord bereiken over een verlenging van zijn aflopende contract.