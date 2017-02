Matthijs de Ligt, 17 jaar: "Ik probeerde het team op sleeptouw te nemen"

Er is iets vreemds aan de gang in Amsterdam. De verdediging van Ajax staat sinds de winterstop als een huis. Toch is niet iedere verdediger zeker van zijn plek. Zeker nu de jonge centrumverdediger Matthijs de Ligt (17) hard op de deur bonkt. "Het kan niet lang meer duren voordat hij in de basis staat."

Het was me het weekje wel voor Matthijs de Ligt. Dinsdagavond, met de A1 in het Youth Leagueduel met Dinamo Kiev (3-0), was hij de beste man van het veld. Drie dagen later speelde hij, met Jong Ajax tegen Eindhoven (1-1), opnieuw de volle 90 minuten. Twee dagen later kwamen daar nog eens 45 minuten en een voltreffer tegen Heracles (4-1) bij.

Even terug naar de wedstrijd tegen Dinamo Kiev. Terwijl de spelersgroep uitbundig zingend de overwinning viert ('Bloed, zweet en tráááánen'), steekt Aron Winter de loftrompet over zijn aanvoerder. "Matthijs komt er wel," zegt Winter. "Hij is een fantastisch talent. Speelde weergaloos vanavond."

Zo weergaloos, dat we Winter voorleggen of het niet eens tijd wordt dat de centrale verdediger doorbreekt in het eerste. "Dit is zo'n fase die er bij hoort voor spelers met zijn kwaliteiten. Of ik hem zou opstellen in het eerste? Dat is niet aan mij. Maar het zal niet lang meer duren voordat hij in de basis staat. Als je ziet hoe hij zich ontwikkelt, dan kan dat niet lang meer op zich laten wachten."

Real Madrid

Winter spreekt die avond nog de verwachting uit dat hij op volle oorlogssterkte kan aantreden tegen Real Madrid, in de kwartfinale van de Youth League. Maar daar kan een dikke streep doorheen. Want in recordtijd vallen er drie centrumverdedigers weg in het eerste elftal. Althans, met het oog op het Europa Leagueduel met FC Kopenhagen.

Want Joël Veltman en Davinson Sánchez pakken op donderdagavond geel tegen Legia Warschau, waardoor ze in de heenwedstrijd in Denemarken geschorst zullen zijn. En op zondag valt Nick Viergever tegen Heracles vlak voor rust uit. Met wat verdacht veel lijkt op een hamstringblessure. Ineens is een basisplaats heel dichtbij voor Matthijs de Ligt.

Die basisplaats zou volledig verdiend zijn. Want De Ligt, na rust door Bosz ingebracht, geeft in de tweede helft op niet mis te verstane wijze zijn visitekaartje af. Bij zijn eerste balcontact schiet hij de bal met zijn zwakke linker en vanaf 30 meter bijna stijf in het kruis. Na een geblokt schot is zijn derde doelpoging wel raak. Uit een corner van Hakim Ziyech knikt hij de bal onberispelijk binnen.

Het is zijn eerste competitietreffer in Ajax 1. De Ligt troeft daarmee zelfs Johan Cruijff af. Want de verdediger is zes dagen jonger dan de heilige nummer 14 ten tijde van diens eerste competitiedoelpunt. "Dat wist ik niet", geeft de tweedejaars A-junior toe. Overigens had De Ligt in het bekerduel met Willem II ook al met het hoofd gescoord.

Mentale belasting

De Ligt verklapt dat hij het aan het einde van zijn invalbeurt wel even zwaar had. "225 minuten in vijf dagen is best veel. Het is niet alleen fysiek zwaar, maar ook mentaal. Toen ik hoorde dat ik voor Nick zou invallen, moest de knop wel even om. Dat is soms wel lastig. Maar ik denk dat het goed is gegaan."

Hij had het veld met een missie betreden, gaf hij toe. "Ik probeerde het team op sleeptouw te nemen. Dat klinkt misschien raar voor een zeventienjarige, maar ik probeerde enthousiasme te brengen. Het zat een beetje vast. Dus toen ik de eerste bal van Sánchez kreeg, dacht ik schiet maar eens."

Niet veel later kopte De Ligt de belangrijke 2-1 tegen de touwen. Je hebt verdedigers die nooit scoren. Maar voor de jonge Ajacied is het alweer zijn tweede treffer in Ajax 1. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik pas drie jaar verdediger ben. Daarvoor was ik middenvelder. Ik had altijd wel een aardige trap, scoorde regelmatig met afstandsschoten. Daarbij ben ik de laatste tijd ook flink gegroeid. Dat komt goed uit met koppen."

Basisplaats

Het moet raar lopen wil Matthijs de Ligt op 9 maart dus niet in de basis staan tegen FC Kopenhagen. Maar daarna? Verdient hij zo langzamerhand niet gewoon een basisplaats in Ajax 1? "Dat weet ik niet. Ik probeer zoveel mogelijk minuten te maken. Met de A1, met Jong en met het eerste. Maar de verdediging van één staat goed, denk alleen al aan de zes clean sheets na de winterstop. Maar ik moet niet té bescheiden zijn hè. Ik probeer alleen geduldig te zijn. Ooit komt mijn kans. En dan moet ik die grijpen."

Eén en ander betekent wel dat De Ligt het droomaffiche uit de Youth League (Real Madrid-Ajax) op zijn buik kan schrijven. "Ja, die kans bestaat. Dat is een dubbel gevoel. Madrid-uit zou een geweldige pot zijn. Spelen met mijn vrienden en leeftijdsgenoten. Ik bedoel, afgelopen dinsdag was zo tof. Natuurlijk vind ik het jammer als ik niet zou kunnen meedoen. Maar als je met het eerste tegen Kopenhagen mag spelen, dan is dat andere koek. Dan hoor je mij niet klagen."