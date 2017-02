Het ELFtal debutanten bij Ajax onder Peter Bosz

1. Matteo Cassierra (debuut tegen Sparta Rotterdam 1-3, basisplaats tot '77)

De Colombiaanse spits was de eerste nieuwe speler die Bosz een kans gaf in het eerste van Ajax in de Eredivisie. In de seizoensopening tegen Sparta Rotterdam maakte hij meteen het derde doelpunt van de Amsterdammers, waarna hij gewisseld werd. Ook zijn enige Eredivisie-goal tot dusver.

2. Kasper Dolberg (debuut tegen Sparta Rotterdam 1-3, invalbeurt '77)

De Deense aanvaller kwam tegen Sparta Cassierra vervangen na een kleine tachtig minuten. Al vrij snel na dit duel waren de rollen omgekeerd en was Dolberg de eerste keuze als diepe spits van Bosz. Dolberg scoorde overigens niet bij zijn debuut, maar heeft er inmiddels wel al elf goals inliggen.

3. Heiko Westermann (debuut tegen Sparta Rotterdam 1-3, invalbeurt '87)

De routinier die deze zomer overkwam was de derde en laatste speler die zijn debuut maakte tegen Sparta namens Ajax. En deed dat erg overtuigend: in de drie minuten speeltijd die hij kreeg, pakte hij meteen een gele kaart. Het was overigens zijn eerste van zijn twee optredens in de Eredivisie...

4. Davinson Sánchez (debuut tegen Roda JC 2-2, basisplaats)

Vanaf minuut één een vaste waarde bij Ajax. Hij debuteerde tegen Roda JC nog met twee tegendoelpunten, maar sinds dat moment is het heel moeilijk voor elke tegenstander om te scoren in Amsterdams doel. Met André Onana is hij bovendien de enige speler die bij zijn debuut meteen de negentig minuten volmaakte dit seizoen.

5. André Onana (debuut tegen Willem II 1-2, basisplaats)

De eerste nederlaag van het seizoen en twee tegengoals. Nee, erg gelukkig was Onana niet tijdens zijn debuut in de Eredivisie. Inmiddels is een onzekere Onana niet meer voor te stellen. De Kameroener is binnen no time uitgegroeid tot de onbetwiste eerste keuze onder de lat van Ajax.

6. Abdelhak Nouri (debuut tegen Excelsior 1-0, invalbeurt '70)

Bijna iedereen vond dat Nouri een kans in het eerste van Ajax verdiende. Na een tijdje Bosz uiteindelijk ook. Tegen Excelsior kon hij verschil nog niet maken, maar liet hij in kleine acties wel zien waarom men hem zo getalenteerd vindt. Het wachten is echter nog op zijn grote doorbraak.

7. Pelle Clement (debuut tegen NEC 5-0, invalbeurt '66)

Bij een 5-0 voorsprong in eigen huis tegen NEC vond Bosz het tijd voor Pelle Clement. Na 66 minuten kwam hij binnen de lijnen voor Vaclav Cerny, de meest onzichtbare man op het veld op dat moment. Veel invloed had Clement overigens niet meer: het bleef bij 5-0 tegen NEC.

8. Matthijs de Ligt (debuut tegen sc Heerenveen, invalbeurt '86)

De verdediger maakte in de Europa League zo'n goede indruk tegen Pananthinaikos dat Bosz op bezoek in Heerenveen het talent ook durfde in te zetten. Zondagmiddag maakte De Ligt ook zijn eerste doelpunt in de Eredivisie tegen Heracles. Iedereen voorspelt de centrale verdediger een gouden toekomst.

9. Justin Kluivert (debuut tegen PEC Zwolle 1-3, invalbeurt '36)

Een blessure bij Amin Younes gaf Kluivert junior de kans op zijn debuut. Hij vond het zo lekker gaan dat hij de toegekende strafschop ook dolgraag had willen nemen. Vol zelfvertrouwen en bravoure. Ook van hem gaan we ongetwijfeld nog veel horen.

10. David Neres (debuut tegen Heracles Almelo 4-1, invalbeurt '70)

Met een transferbedrag van twaalf miljoen euro liggen de verwachten van David Neres in de Amsterdam ArenA enorm hoog. In Europa kreeg hij nog geen minuten, tegen Heracles wel. Eindelijk. Ze smachten naar hem bij Ajax. Hij viel niet op, maar daar zal wellicht snel verandering in komen.

11. Frenkie de Jong (debuut tegen Heracles Almelo 4-1, invalbeurt '78)

In Europa en de KNVB-Beker speelde De Jong al, maar voor zijn debuut in de Eredivisie moest hij lang wachten. Maar bij een 3-1 voorsprong en de wetenschap dat de Ajacieden een zware Europa-week achter de rug hadden, was het moment dan eindelijk daar: De Jong debuteerde ook in de Eredivisie.

ELF debutanten dus. Wie van de gedebuteerde spelers onder Bosz vind jij tot nu toe de beste indruk maken?