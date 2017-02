Feyenoord stoomt met bizarre cijfers richting de landstitel

Met nog tien wedstrijden te spelen heeft Feyenoord liefst 63 punten verzameld in de Eredivisie. Een bijzonder hoog aantal voor een toekomstig kampioen. Maar ook een bijzonder hoog aantal als je kijkt hoeveel punten de Rotterdammers in héél de Eredivisie haalden de laatste tien seizoenen.

Het geeft aan de ene kant aan hoe knap de prestatie van het elftal van Giovanni van Bronckhorst is. Anderzijds ook van hoe ver Feyenoord komt. Waarom de drang naar de Coolsingel zo ongelofelijk groot is. Want er waren jaren waarin Feyenoord slechts 44 of 45 punten in een heel seizoen pakte. Een aantal vergelijkbaar met dat NEC en ADO Den Haag vorig jaar in de Eredivisie behaalde.

Wie kijkt naar het aantal behaalde punten in de Eredivisie de laatste tien seizoenen, ziet dat de Rotterdammers in de huidige jaargang al meer punten verzamelde dan in vijf van de tien bekeken jaren hiervoor. Met nog tien duels op het programma kan Feyenoord zelfs het dubbele aantal halen van dat dat ze bijvoorbeeld in het seizoen 2008/09 of 2010/11 behaalden.

Punten Feyenoord na 34 speelrondes 2016/17 63* 2015/16 63 2014/15 59 2013/14 67 2012/13 69 2011/12 70 2010/11 44 2009/10 63 2008/09 45 2007/08 60 2006/07 53

Gemiddeld pakte Feyenoord de laatste tien seizoenen nét geen zestig punten over een heel Eredivisie-seizoen (59,3). Daar zijn ze op dit moment dus al overheen. Het verschil tussen het gemiddeld aantal punten per duel van de laatste tien jaar en dit seizoen is enorm: het scheelt bijna een héél punt: 1,74 ten opzichte van 2,65!

Drie zeges in de laatste tien wedstrijden zijn voor Feyenoord genoeg om het hoogste puntenaantal van de laatste tien jaar (70) te verbeteren. Als ze nog ten minste 25 punten pakken in de laatste tien duels - het voorzetten van de huidige vorm is daarvoor simpelweg al genoeg - dan hebben de Rotterdammers tweemaal zoveel punten als het seizoen 2008/09. Destijds waren Gertjan Verbeek (ontslagen) en Leon Vlemmings de hoofdcoaches.

Giovanni van Bronckhorst was dat jaar nog speler. Het was het eerste seizoen van Karim El Ahmadi - de enige speler in de selectie van Feyenoord die ook dat rampseizoen meemaakte. Een bizar verschil in cijfers, toen en nu.

*= aantal punten na 24 speelrondes