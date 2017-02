Nelom doet bijna niets tijdens invalbeurt tegen PSV

De slotfase van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV leverde de nodige kansen op. Beide partijen leken bij een stand van 1-1 nog met de winst aan de haal te kunnen gaan. In de 82ste minuut zorgde een door doellijntechnologie goedgekeurde treffer voor een overwinning voor de Rotterdammers.

Om de winst definitief veilig te stelling bracht Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst na de 2-1 een verse defensieve kracht. Steven Berghuis ging in de 86ste minuut naar de kant en werd vervangen door Miquel Nelom. De linksback, die in de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag nog belangrijk was met een assist, stond zo'n tien minuten op het veld.

De kans is echter niet heel groot dat hij veel indruk op de trainer heeft gemaakt. Dit laten statistieken van Squawka zien. Nelom verstuurde geen enkele pass, loste geen enkel schot en blokte niet één schot van PSV. Hij beging zelf geen enkele overtreding. Het enige moment dat de tweevoudig international van het Nederlands elftal de bal had, was hij tijdens een ingooi.

Bart Nieuwkoop kwam, voorafgaand aan de winnende treffer, ook als invaller binnen de lijnen. Hij verving Rick Karsdorp. De 20-jarige Nieuwkoop was wel betrokken in het spel van Feyenoord. Zo beging hij onder meer twee tackles, die allen succesvol waren, en onderschepte hij twee passes van de Eindhovenaren.