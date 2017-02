Is 'Magic Memphis' bij Lyon klaar voor de hattrick?

Magic Memphis kopten de Engelse kranten na de 3-1 overwinning van Manchester United tegen Club Brugge in de Champions League. Datum: 18 augustus 2015. Het was de laatste keer dat de van PSV overgekomen vleugelaanvaller twee doelpunten maakte in één clubduel. Tot 26 februari 2017. In dienst van Olympique Lyonnais.

In het shirt van PSV kon Memphis vaak genoeg twee keer per duel juichen. De eerste keer dat het hem lukte was in de KNVB-Beker tegen VVSB: 0-8. Hij op 21 september 2011 de eerste en de vijfde goal voor zijn rekening tegen de amateurs. Later presteerde Memphis het een stuk vaker.



Samenvatting VVSB - PSV (0-8) KNVB Beker 21-9-2011 door _voetbalsamenvatting2011_

Bij zijn overstap naar Manchester United was het in de derde wedstrijd raak. Tegen Club Brugge liet Memphis met twee goals en een assist in de voorronde van de Champions League aan manager Louis van Gaal zien waarom hij hem naar Engeland had gehaald. Onhoudbaar was hij voor de formatie van Club-trainer Michel Preud'homme: 3-1. Ook in de return was Memphis prima, al scoorde hij niet: 0-4.

Sindsdien was er nooit meer een dubbelslag wat betreft het aantal goals in clubverband. Maar wel in het Nederlands elftal. In de interland tegen Luxemburg redde Memphis na de gelijkmaker van Maxime Chanot Oranje van een blamage door twee doelpunten te maken.

In Frankrijk maakte Memphis al zijn eerste treffer, maar na zondagavond kwam daar ook zijn eerste tweepunter bij. Bij de 5-0 zege op FC Metz was de Memphis tweemaal doelpuntenmaker en hij gaf een assist. De voorhoedespeler krijgt langzamerhand weer iets terug van de glans die hij had in zijn PSV-tijd en in het begin in Engeland.

Twee doelpunten van Memphis in een wedstrijd. Garanties biedt het gezien zijn periode bij Manchester United niet. Maar hoop wel. Bij PSV debuteerde hij meteen met twee goals en groeide hij uit tot een grote man. Bij Olympique Lyonnais wil hij graag de grote man worden.

Ook in de laatste interland van het Nederlands elftal maakte hij twee goals. Laten we hopen dat hij in het Oranje en het wit van Lyonnais uitgroeit tot een echte vedette. Dat hij zijn belofte uit zijn PSV-tijd daadwerkelijk gaat inlossen. Dan is hij ook klaar voor de volgende stap: een hattrick maken. Dat lukte hem als profvoetballer namelijk nog nooit.