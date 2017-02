En weer is Feyenoord een stap dichterbij de Coolsingel

Hij is zondagmiddag de eerste speler van PSV die door de mixed zone in De Kuip wandelt, een klein kwartier na de wedstrijd al gedoucht en omgekleed. Jetro Willems vertelt zijn verhaal over deze zondagmiddag in De Kuip. Het was erop of eronder voor PSV, zegt hij. Dat laatste werd het.



"Bij een aantal spelers van ons zag je dat alleen niet terug. En dat terwijl zij wel spelers zijn die het gif in zich hebben. Welke spelers dat waren? Dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Zo ben ik niet. Of we van de nieuwe kampioen hebben verloren? Ja", zegt Willems. "Wij gaan voor plaats twee."



Goal, goal, goal

Over videotechnologie wil Willems het niet lang hebben. Ook al was die na ruim tachtig minuten spelen beslissend bij het moment waarop PSV-keeper Jeroen Zoet een kopbal van Jan-Arie van der Heijden voor de doellijn stopte en de bal daarna onbedoeld terughaalde, tot zo'n centimeter achter de doellijn. "Hoe betrouwbaar is dit systeem?", vroeg PSV-aanvoerder Luuk de Jong bij FOX Sports.



"Ja, een centimeter maakt het verschil in deze wedstrijd", vertelt Jens Toornstra met een brede lach op zijn gezicht. Hij staat in zijn Feyenoord-kostuum in de mixed zone. "Bij de 2-1 zag ik de scheids naar zijn horloge kijken. Hij gaf aan 'goal, goal, goal'. Nou, dan zal zo'n horloge ook wel gelijk hebben. Toen gingen we wel even los, ja. Gelukkig dat deze techniek er nu is. Dit is top."







Eljero Elia lag op de massagetafel toen het gebeurde. Net als Rick Karsdorp. Ze vielen uit met (lichte) blessures. "We werden helemaal gek. We zagen de beelden op een tv'tje. We vielen al knuffelend over elkaar, haha. Ik zag nog dat de keeper de bal naar zich toe trok en dat de bal zo over de lijn ging. Tsjah..." Een brede glimlach. "Maar we hebben terecht gewonnen. Op karakter. Vorig jaar speelden we in dit soort wedstrijden nog gelijk of verloren we. Dit seizoen is anders."



Pilletjes

Het was een middag die iets weg had van een Klassieker-middag. Vuurwerk vanaf Varkenoord. Een gespannen sfeer rond en in De Kuip. De bus van PSV werd ruim een uur voor de wedstrijd opgewacht door Feyenoord-fans. Een aantal van hen schold hardop. Of stak een middelvinger op. Of twee. Ook op en naast het veld irritaties. Zo voorkwam teammanager Bas van Noortwijk van Feyenoord dat assistent Jan Wouters PSV'er Andrés Guardado aanvloog, vlak voor diens wissel. De Mexicaan had kort daarvoor een woordenwisseling met Giovanni van Bronckhorst.



Gevraagd naar het grote geheim achter de agressieve, felle speelwijze van Feyenoord, vooral in de openingsfase van de wedstrijd, moet doelpuntenmaker Toornstra even lachen. Zeker als een journalist vraagt of de Feyenoorders misschien pilletjes hadden genomen. "Dat doen we altijd hoor, haha", zegt Toornstra, terwijl gejuich hoorbaar is vanuit een business lounge in De Kuip. Voormalig Feyenoorder Samuel Armenteros heeft net voor Heracles Almelo gescoord bij Ajax.







Titelkoorts

Toornstra weet dat Feyenoord weer een stap dichterbij De Coolsingel is, maar houdt nog een slag om de arm. Ook wat betreft nummer drie PSV. "Elf punten goedmaken in tien wedstrijden is bijna niet te doen voor PSV. Wij gaan er ook alles aan doen om zo'n wonder te voorkomen. Deze overwinning, in een topwedstrijd, geeft ons ook weer extra vertrouwen richting de resterende wedstrijden. Dit was een cruciale wedstrijd. En dat is de volgende wedstrijd ook: Sparta-uit."



Of Elia mee kan spelen in de Rotterdamse derby moet nog blijken. Ernstig is zijn enkelblessure niet, zegt hij. "We moeten even kijken", aldus de aanvaller, die straalt als een journalist hem vraagt naar de panna waarmee tegenstander Santiago Arias werd uitgespeeld. "Dat was wel een vieze, hè? Haha. Maar ook effectief! Ik zag dat Hakim Ziyech die beweging maakte tegen Legia Warschau. Ik keek die wedstrijd met een vriend en hij zei: 'Ellie waarom doe jij dat nooit?' Ik zei dat ik dezelfde actie zou maken tegen PSV. Gelukkig lukte het. En goed ook. Dat is wel lekker."



Als iemand in Rotterdam vertrouwen uitstraalt en uitspreekt is het Elia. "Ik ga ervan uit dat we kampioen worden. Dat zeg ik al sinds de start van de tweede seizoenshelft. We zijn PSV nu ook definitief kwijt. De titelkoorts neemt met de week toe. Dat merk ik aan de mensen om mij heen, binnen club en ook op social media. Maar het blijft nog een lange weg. Nog tien wedstrijden. Het worden hele belangrijke en hopelijk ook hele mooie weken. Voor Feyenoord en heel Rotterdam."