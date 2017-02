Hamburger SV kanonnenvoer voor Bayern sinds komst Robben

Bayern München bereikte dit weekend in de Bundesliga een monsterscore tegen Hamburger SV: 8-0. Maar een verrassing mag die uitslag gezien de resultaten in de laatste jaren eigenlijk niet meer heten. Sinds de komst van Arjen Robben naar München is de opponent uit Hamburger namelijk kannonenvoer.

9-2, 8-0, 8-0, 6-0, 5-0, 0-5 en 5-0. De dikste uitslagen van Bayern München sinds de komst van Robben tegenover Hamburger SV op een rijtje. Hoewel Hamburger SV de eerste, en voorlopig ook enige keer nog won van Bayern mét Robben (1-0), liepen de uitslagen daarna op. Een bizar rijtje uitslagen volgde.

Dat is mede te wijten aan de vorm die Robben etaleert tegen Hamburger SV. De Nederlander maakte tien doelpunten, in de achttien onderlinge duels sinds zijn komst naar Bayern. En hij speelde niet eens alle duels mee! Zijn doelpunten dragen er onder meer aan bij dat het gemiddelde verschil in doelpunten tussen Bayern en HSV sinds 2009 per duel liefst 3,27 goals zijn in het voordeel van Der Recordmeister. Overigens zullen ze in Hamburg nog banger voor zijn Robert Lewandowski. De Poolse topspits kwam namens Bayern weliswaar tot één goal minder dan Robben, maar had daar slechts acht duels voor nodig.

Aan de andere kant was er ook een bijzondere rol weggelegd voor de huidige Ajacied Heiko Westermann. De Duitser is, overigens wel samen met Pierre-Michel Lasogga, de enige van HSV die sinds de komst van Robben naar Bayern tweemaal wist te scoren in de duels tegen de regerend landskampioen. In tegenstelling tot zijn Duitse collegae Lasogga zat er echter wel één eigen doelpunt bij. Ook een andere Nederlander kwam éénmaal tot scoren de laatste jaren: Jeffrey Bruma maakt de eerste van HSV tijdens de slachtpartij van de 9-2.

Goed om nog te weten is dat voor de komst van Robben, Bayern van de negen duels met HSV daarvoor er slechts één (!) won, drie keer verloor en vijf keer remiseerde. Doelcijfers? Acht voor, twaalf tegen. Overigens is de balans in de onderlinge wedstrijden all time nog wel gewoon in het voordeel van Bayern. Zij wonnen 71 keer tegenover 22 zeges voor HSV; 23 keer kwam er geen winnaar. Doelcijfers Bayern: 272 voor, (waarvan 64 in de laatste 18 duels), 116 tegen.

2009/10:

Hamburger SV 1-0 Bayern München

Bayern München 1-0 Hamburg SV

2010/11:

Hamburg SV 0-0 Bayern München

Bayern München 6-0 Hamburg

2011/12:

Bayern München 5-0 Hamburg

Hamburg SV 1-1 Bayern München

2012/13:

Hamburg SV 0-3 Bayern München

Bayern München 9-2 Hamburg SV

2013/14:

Bayern München 3-1 Hamburg SV

Hamburg SV 0-5 Bayern München (beker)

Hamburg SV 1-4 Bayern München

2014/15:

Hamburg SV 0-0 Bayern München

Hamburg SV 1-3 Bayern München (beker)

Bayern München 8-0 Hamburg SV

2015/16:

Bayern München 5-0 Hamburg SV

Hamburg SV 1-2 Bayern München

2016/17:

Hamburg SV 0-1 Bayern München

Bayern München 8-0 Hamburg SV

Bekijk hier de hoogtepunten ook op video:

Bayern München 9-2 Hamburger SV 2012/13

Bayern Munchen 8-0 Hamburger SV 2014/15

De hattrick van Robben tegen Hamburger SV: