Strootman: "Onze veranderde tactiek en formatie pakt goed uit"

“ Over de titelkansen wil ik het op dit moment niet hebben”

"In de eerste helft speelde we vandaag (lees gisteren, red.) echt heel sterk, uiteindelijk hadden we daar al een groter verschil moeten maken met Inter om de wedstrijd al eerder te beslissen. Dan hadden we het na rust iets rustiger gehad", vertelde onze landgenoot na afloop tegenover ELF Voetbal. Strootman maakte in Milaan met afstand de meeste meters voor Roma en was daarnaast belangrijk door enkele intercepties. De Rotterdammer roemde na afloop vooral de tactische voorbereiding van het team op de wedstrijd.



"We winnen nu natuurlijk ook met een mooi verschil van een sterke tegenstander als Internazionale. Tot aan de tegentreffer was er eigenlijk niks aan de hand en hadden we de wedstrijd goed onder controle. Na die treffer had Internazionale weer meer vertrouwen en gingen ze opportunistischer spelen met vijf aanvallers. Dus dan is het altijd weer even wat lastiger spelen voor ons."



Juan Jesus

"De kracht van ons team was vooral hoe het vandaag tactisch stond. We hadden ons echt heel goed voorbereid. Emerson speelde vandaag niet en in zijn plaats was Juan Jesus neergezet. Die speelde heel sterk en vulde de rol fantastisch in. Dat is ook de kracht van ons team, dat we een heel brede selectie hebben met heel veel kwaliteit. Iedereen maakt kans om te spelen en dat zag je bij Juan Jesus terug vandaag."



Zowel in het begin van de eerste als tweede helft maakte de Belg Nainggolan twee prachtige afstandtreffers. Een verrassing was dat niet voor Strootman. "De goals van Nainggolan lieten duidelijk zijn kwaliteiten zijn. Natuurlijk is het knap dat hij het zelfs twee keer doet in zo'n grote wedstrijd, maar ook op de training schiet hij ze vaak zo binnen. Wij waren niet helemaal verrast. Hij is een heel belangrijke speler van ons, dat mag duidelijk zijn."



Vorm

AS Roma lijkt de laatste periode de weg naar boven te hebben gevonden. De roodhemden staan tweede in de Serie A, in de halve finale van de Coppa Italia en in de achtste finale van de Europa League. "We hebben tijdens het seizoen onze tactiek en formatie wat veranderd. Verdedigend staat het daardoor wat beter en zo kunnen we vanaf het middenveld wat meer risico's nemen, omdat je achterin meer zekerheid hebt. Zo zit er ook wat meer diepgang in het spel, doordat we snel de lange passes naar voor durven te geven."





"Wellicht hebben we de ideale tactiek net iets te laat dit seizoen gevonden, omdat we in de Champions League wel al vroeg waren uitgeschakeld. Daarna begon de goede serie voor ons en die hopen we nog even door te trekken. Ook deze week weer met twee grote wedstrijden (Lazio voor de Coppa Italia en Napoli in de Serie A, red.). Over de titelkansen wil ik het op dit moment niet hebben, omdat zoals gezegd deze week alweer twee grote wedstrijden op het programma staan. Daar ben ik liever mee bezig doordat die wedstrijden op dit moment heel belangrijk voor ons zijn."



"Lazio is natuurlijk duidelijk waarom, maar Napoli is onze directe concurrent voor de tweede plaats op dit moment. Dat is ook een heel belangrijke pot." De focus op de volgende wedstrijden was echter al duidelijk af te lezen op het gezicht van de onlangs 27 jaar geworden Nederlander. "De wedstrijden tegen Lazio voor de Coppa Italia zijn heel mooi voor ons, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk vooral om die finale te behalen."



"In de finale valt er een prijs te winnen en dat is waar we dit jaar voor gaan. De wedstrijden vinden plaats in de avond en dat heb ik nog nooit mee gemaakt hier. Ik kijk er in ieder geval wel naar uit en hoop op het zelfde resultaat als in december (Roma won met 2-0 dankzij een openingstreffer van Strootman, red.)."