Sparta-captain Breuer: "Natuurlijk wil ik opnieuw naar finale"

“ Bij Vitesse staat er altijd een kwalitatief goede ploeg”

"En dan het liefst tegen SC Cambuur", lacht Michel Breuer tegenover ELF Voetbal. De aanvoerder van de Rotterdammers beseft echter wel degelijk de zware opdracht die zijn ploeg woensdagavond om 20.45 uur in eigen huis tegen Vitesse staat te wachten. "Eerder dit seizoen wonnen ze bij ons (0-1, 11 december, red.). Er staat daar altijd een kwalitatief goede ploeg. Dat is deze keer geen uitzondering. Het wordt niet gemakkelijk."



Bekerfinale

Voor de 36-jarige centrale verdediger is de halve finale van een bekertoernooi niet nieuw. "Maar het is wel alweer een tijdje geleden hoor. Toen stond ik daarna ook in de finale." Op 17 mei 2009 droeg Breuer de aanvoerdersband van sc Heerenveen in de Rotterdamse Kuip. FC Twente vormde de tegenstander. Na strafschoppen, inclusief een benutte elfmeter van Breuer, was de Friese ploeg uiteindelijk de sterkste. "Ik weet wat het is. Ik zou het graag nog eens meemaken."





De generale repetitie verliep in ieder geval uitstekend. Zaterdag versloeg Sparta Rotterdam buitenshuis NEC met 0-1. De eerste driepunter sinds 4 november 2016, toen sc Heerenveen werd geklopt. De rood-witten klommen daardoor naar plek veertien. "Deze punten kunnen nog wel eens heel belangrijk zijn. Dit is goed voor ons vertrouwen. Ik ben blij dat we ook de nul hebben gehouden. Dat was alweer een tijdje geleden (18 september 2016, thuis tegen NEC, red.)."



Scoren

"We hadden in de slotfase nog met hogere cijfers kunnen winnen, doordat NEC risico's ging nemen. Maar we stonden goed. Dan is één keer zelf scoren genoeg. Waarom het zaterdag wel lukte, weet ik niet. In het voetbal zijn die dingen altijd lastig aan te geven. We hebben de punten in ieder geval met zijn allen over de streep getrokken." NEC is een oude club van Breuer. "Dat deed me verder niets. Ik ben hier sinds mijn vertrek (in januari 2014, red.) al vaker teruggekomen."



Opvallend genoeg is Het Kasteel nog niet uitverkocht voor de halve finale van woensdag. Zaterdagavond stond de teller nog op driehonderd niet-verkochte kaarten. Maar die laatste tickets zullen ongetwijfeld nog verkocht worden. Breuer: "Hopelijk kan het volle stadion ons straks extra krachten geven en volgt er in De Kuip in april nog een mooi feestje."