Vermaelen krabbelt op in Rome: "Ik voel me weer topfit"

Thomas Vermaelen (31) kwam zondag weer eens in actie voor AS Roma , in de competitiewedstrijd tegen Internazionale (1-3 zege). De oud-Ajacied, die wordt gehuurd van FC Barcelona , kampt ook in Rome geregeld met blessures, maar is op de goed weg. ELF Voetbal zocht Vermaelen op na zijn invalbeurt in Milaan.

Uiteindelijk deed Vermaelen een minuut mee in de topper tegen Inter. De Belg kwam in het veld voor Bruno Peres. Het was voor Vermaelen zijn elfde optreden in het shirt van AS Roma, de club die hem dit seizoen huurt van FC Barcelona. In Catalonië heeft hij nog een contract tot de zomer van 2019.



Topfit

In Barcelona werd Vermaelen, net als eerder bij Ajax en Arsenal geplaagd door blessures, en ook in Rome ontbrak de verdediger al in meerdere wedstrijden. In de tweede seizoenshelft komt de 59-voudig international regelmatig in actie voor de nummer twee van de Serie A, bij wie hij teamgenoot is van Kevin Strootman en landgenoot Radja Nainggolan.

"Ik ben naar Roma gekomen om speelminuten te maken", vertelt Vermaelen, net hersteld van een handblessure, tegen ELF Voetbal. "Vandaar dat het de laatste weken goed met mij gaat want ik speel best veel op het moment. In deze wedstrijd bleef het bij een invalbeurt, dat komt ook omdat het team in de breedte heel sterk is. Dat betekent dat je niet alle duels gaat spelen. Ik moet nog enkele weken een kleine brace dragen bij mijn hand, maar dat stelt niet zoveel voor. Ik voel me weer topfit."



Belgen

Vanaf de bank zag Vermaelen hoe Nainggolan een hoofdrol opeiste in Milaan. Hij schoot Roma met twee prachtige doelpunten naar de winst. "Als team speelden we een hele sterke wedstrijd tegen Inter. Uiteindelijk maakt Radja natuurlijk twee beauty's. We weten dat hij een heel lekker schot heeft, maar om het zo twee keer in een wedstrijd te doen is echt fantastisch voor hem. En ook voor ons, hè?"



Prijzen

Voor Roma en Vermaelen wacht woensdag de eerste van twee derby's tegen stadgenoot Lazio, in de halve finale van de Coppa Italia. Een wedstrijd waar de Belg naar uitkijkt: "De derby's zijn overal in de wereld beladen maar met de passie van de Italianen wordt het woensdag helemaal een speciale wedstrijd zijn. Het is interessant dat we Lazio nu twee keer extra ontmoeten in de Coppa Italia. We zien de wedstrijden met vertrouwen tegemoet, ondanks het drukke programma dat we hebben."

"De ploeg is bezig met een goede serie, dus ik kijk uit naar de komende wedstrijden. Ook die in de Europa League. In dat toernooi proberen we ook zover mogelijk te komen. Het is echt niet zo dat we ons in Europa League-wedstrijden gaan sparen om nog beter voor de dag te komen in de competitie. We willen alle mogelijke prijzen winnen", besluit Vermaelen.